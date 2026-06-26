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El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Este clásico del desayuno americano es muy fácil de preparar en casa, aunque su receta cuenta con algunos pequeños detalles que no debemos pasar por alto si queremos un resultado perfecto

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Receta de tortitas al estilo americano (Magnific)
Receta de tortitas al estilo americano (Magnific)

Las tortitas son todo un clásico de desayunos y meriendas, unas riquísimas láminas de masa esponjosa y dulce que nos traen a la mente imágenes nostálgicas de una vida hollywoodiense al otro lado del charco. Diners americanos abiertos toda la noche, chorros inacabables de sirope, caramelo o chocolate, batidos enormes como maridaje... Son ellos, los estadounidenses, los que mejor preparan este clásico; por ello, nada como hacerles caso para preparar unas pancakes de escándalo en casa.

El secreto para conseguir tortitas perfectas reside en unos pocos detalles sencillos pero cruciales. La receta en sí es muy sencilla, pero existen algunos errores que cometemos casi sin darnos cuenta y que pueden estropear el resultado. Así nos lo explican los expertos en cocina de The New York Times. En sus palabras, el principal culpable de unas tortitas mediocres es el tiempo.

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La masa de las tortitas, una mezcla de harina, huevos, leche, azúcar y levadura, debe reposar antes de lanzarla a la sartén. Un detalle que explica una de las experiencias comunes al preparar esta receta. ¿Cuántas veces acabamos tirando (o comiendo a bocados) la primera tortita porque siempre sale mal? Eso se debe a que, si no has dejado reposar la masa, esos primeros intentos quedarán demasiado finos y sin cuerpo, y la masa se extenderá por toda la sartén sin conseguir la forma deseada.

El motivo detrás de este reposo se esconde en su lista de ingredientes. A diferencia de las también conocidísimas crepes, estas tortitas se caracterizan por contener levadura química, lo que las hace mucho más esponjosas y gruesas que sus primas francesas. Dejar reposar la masa permite que estos agentes leudantes se disuelvan y se distribuyan por completo, de modo que se consiga un leudado uniforme. Además, da tiempo a la harina para hidratarse y a la masa para espesarse. Lo ideal es dejarla reposar entre 10 y 30 minutos a temperatura ambiente, aunque la masa puede conservarse en la nevera hasta 48 horas.

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Receta de tortitas fáciles y esponjosas
Receta de tortitas fáciles y esponjosas (Pexels)

La temperatura de la sartén, clave para unas tortitas perfectas

Una vez reposada la masa, llega el momento clave: cocinar las tortitas. Controlar la temperatura de la sartén es vital en la preparación de las tortitas: si cocinas a fuego demasiado bajo, tus tortitas quedarán pálidas y pastosas; si lo haces a fuego demasiado alto, el exterior se quemará antes de que el interior tenga tiempo de cuajar.

Los expertos en cocina del medio americano cuentan su truco para encontrar el momento perfecto. Empieza calentando la sartén a fuego medio-alto durante dos o tres minutos. No añadas la mantequilla con la sartén fría; para comprobar el momento perfecto, echa unas gotas de agua. Si chisporrotean y se evaporan rápidamente, la temperatura es la adecuada.

Cuando la temperatura te parezca la adecuada, añade la grasa. Para conseguir unos bordes bien crujientes, no debemos escatimar en mantequilla. A continuación, baja el fuego a medio y deja que la grasa se caliente un momento antes de verter la masa. La primera tortita te indicará si el fuego es el adecuado, si la masa tiene la consistencia correcta y si necesitas más grasa. Asegúrate de añadir más grasa entre tanda y tanda y, si la mantequilla empieza a oler a quemado, limpia la sartén con papel de cocina antes de continuar.

Una vez que la masa esté en la sartén, no la toques. Estarán listas para darles la vuelta cuando aparezcan burbujas en la parte superior y estas cubran toda la superficie, no solo los bordes. Cuando llegue el momento, utiliza una espátula ancha y fina y haz un único movimiento limpio y seguro. Ten en cuenta que el segundo lado tarda aproximadamente la mitad de tiempo que el primero. Repite este proceso hasta que tengas listas todas las tortitas y sírvelas en una montaña con los toppings que más te gusten.

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