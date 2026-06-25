“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Spence habla después de negar el saludo a Thomas Partey. (REUTERS/Brian Snyder)

La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Djed Spence fue el único de los 26 jugadores ingleses que no estrechó la mano de Thomas Partey durante el protocolo previo al empate sin goles entre ambas selecciones. La imagen dio la vuelta al mundo. El mediocentro del Villarreal habló tras el partido, pero el jugador del Tottenham no. Hasta ahora.

El lateral ha explicado que actuó guiado por sus creencias personales y religiosas, sin entrar en detalles sobre los motivos concretos. Mi fe guía mis decisiones, y sé lo que mis escrituras me enseñan, lo que me enseña mi religión", afirmó. Cabe recordar que es el primer jugador musulmán en jugar para Inglaterra.

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Al igual que cabe recordar que Thomas Partey no pudo estar en el debut de su selección frente a Canadá porque el gobierno canadiense no le permitió la entrada al país. El futbolista ghanés está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Todos cuando militaba en las filas del Arsenal.

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0 - ES

Disculpas a la afición

El lateral también quiso rebajar la tensión y pidió perdón a quienes pudieran haberse sentido incómodos: “La gente es libre de interpretar lo que pasó como quiera, pero no voy a entrar en detalles ni explicarme. A los aficionados de Inglaterra, si mis acciones decepcionaron o molestaron a alguno de ustedes, les pido disculpas sinceramente. Esa nunca fue mi intención. Respeto a todo el mundo, pero también tengo que ser fiel a mis convicciones”.

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Los jugadores de Inglaterra y Ghana, durante el protocolo de saludos. (REUTERS/Peter Cziborra)

La reacción de las leyendas de Inglaterra

Las explicaciones de Spence no cerraron el debate. Dos voces de peso en el fútbol británico y francés, Rio Ferdinand y Patrice Evra, cuestionaron públicamente su actitud. El primero apeló a la presunción de inocencia: “Si yo fuera Djed, tomaría un tiempo para sentarme y reflexionar sobre lo que pasó; luego me preguntaría si esa es realmente la forma en que querría tratar a un compañero profesional. Todos tienen derecho a sus propias opiniones, pero un principio debe siempre mantenerse: las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia”.

Más contundente fue el segundo: “La gente está elogiando a Djed Spence por negarse a darle la mano a Thomas Partey, pero yo creo que es un comportamiento de rata. Si tienes un problema con alguien, resuélvelo en privado en lugar de montar un espectáculo para las redes sociales”. El exdefensa francés, que jugó en la Premier durante 9 temporadas, no está libre de polémicas propias; añadió además una comparación futbolística bastante provocadora: “Seamos honestos, Spence nunca podrá alcanzar el nivel de Partey en el fútbol”.

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Thomas Partey. (REUTERS/Peter Cziborra)

La carta de Thomas Partey

El propio Thomas Partey optó por responder con una carta abierta. El centrocampista de LaLiga reconoció haber sentido el gesto, pero prefirió poner el foco en el apoyo recibido: “Sé que muchos de ustedes han visto el ruido. Las preguntas. El silencio de un jugador que eligió no estrecharme la mano. Lo sentí. Pero también sentí el respeto de tantos otros”.

Partey, que ya ante los medios había dicho que no quería darle “demasiada atención” al asunto, insistió también en su confianza en la justicia: “Me he declarado no culpable porque creo en mi inocencia, y confío en el proceso para demostrarlo”. Su juicio está previsto para 2027. Ghana cierra la fase de grupos el domingo en Filadelfia ante Croacia, y Partey estará disponible al jugarse en territorio estadounidense.

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