La dura historia de Mina Bonino, esposa del jugador de Uruguay, Fede Valverde: de su embarazo de riesgo a una enfermedad mental crónica

El futbolista Fede Valverde (i) posa en el photocall de la premiere del documental ‘Topuria: Matador’, junto a su pareja, Mina Bonino. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Mientras Uruguay ultima los detalles para su decisivo compromiso ante España este sábado 27 de junio en el Mundial de 2026, todas las miradas apuntan a Fede Valverde. Sin embargo, detrás del centrocampista uruguayo se encuentra una figura que también ha tenido que afrontar importantes desafíos personales en los últimos años: su esposa, la periodista argentina Mina Bonino.

La comunicadora, embarazada actualmente de su tercer hijo junto al futbolista, ha atravesado momentos especialmente complejos que han puesto a prueba tanto su fortaleza emocional como la estabilidad de su familia. Desde un embarazo marcado por un diagnóstico devastador hasta recientes ataques en redes sociales, Bonino ha demostrado una capacidad de resistencia que ella misma ha relatado públicamente en varias ocasiones.

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La relación entre Mina Bonino y Fede Valverde comenzó de una forma poco convencional. Ambos se conocieron a través de las redes sociales cuando el futbolista ya desarrollaba su carrera en Europa. Lo que empezó como una conversación virtual acabó convirtiéndose en una historia de amor que llevó a la periodista a dejar Argentina para instalarse en España.

Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación. En 2020 nació su primer hijo, Benicio, y años después contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos. Desde entonces, Bonino se ha convertido en uno de los principales apoyos del futbolista, acompañándolo en cada etapa de su carrera deportiva. Sin embargo, uno de los episodios más difíciles llegó durante la gestación de su segundo hijo, Bautista.

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Mina Bonino y Federico Valverde en una imagen de archivo

Todo comenzó cuando unas pruebas prenatales detectaron una alteración genética que apuntaba a una posible trisomía considerada incompatible con la vida. El diagnóstico inicial fue devastador para la pareja. Durante una entrevista en Madres: Desde el corazón, Bonino recordó el impacto que tuvo aquella noticia. “Me planteé abortar”, confesó con absoluta sinceridad al explicar el miedo que sentía ante la posibilidad de traer al mundo a un bebé que pudiera sufrir gravemente.

La periodista reconoció que llegó a prepararse para el peor desenlace imaginable. “Todas las noches leía sobre duelo perinatal, qué tenía que hacer si nacía mi hijo muerto”, relató. La incertidumbre se prolongó durante meses. Los médicos advertían de que las probabilidades de que el diagnóstico fuera correcto eran muy elevadas, aunque existía una mínima esperanza de que la anomalía estuviera localizada únicamente en la placenta. Aquel periodo afectó profundamente a toda la familia y también coincidió con momentos complicados para Valverde sobre el terreno de juego.

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“Estábamos perdiendo a un hijo”, explicó Bonino al recordar aquellos meses de angustia. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, nuevas pruebas confirmaron que el bebé estaba sano y que la alteración genética no afectaba al feto. Bautista nació sin problemas en junio de 2023. Aun así, la periodista admite que aquella experiencia dejó una huella imborrable. “Tener un hijo sin vida es muy traumático”, aseguró al reflexionar sobre el miedo que llegó a sentir durante el embarazo.

Mina Bonino y Fede Valverde junto a sus dos hijos, en una imagen de redes sociales (Instagram)

Su lucha contra los trastornos alimentarios

La maternidad no ha sido el único reto que ha afrontado. Bonino también ha hablado abiertamente de los problemas de salud mental que marcaron parte de su juventud. Durante años sufrió trastornos alimentarios que llegaron a afectar seriamente a su bienestar físico y emocional.

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“Cuando tenía 22 o 23 años llegué a pesar 43 kilos”, explicó. La periodista ha reconocido que se trata de una batalla constante. “Es una enfermedad mental crónica, es algo que no se te va nunca”, afirmó, subrayando la importancia de seguir trabajando diariamente en su recuperación.

Mina Bonino en una imagen de archivo

Embarazada y en el centro de la polémica

En las últimas semanas, Bonino ha vuelto a vivir una situación especialmente complicada tras verse envuelta en la controversia generada alrededor de Valverde. Las críticas surgieron después de que aparecieran imágenes del futbolista utilizando una gorra para cubrir una lesión en la cabeza, y confirmarse que el jugador se peleó en el vestuario con su compañero Aurélien Tchouaméni. La periodista denunció entonces haber recibido numerosos mensajes ofensivos y acusaciones que consideró injustificadas.

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Visiblemente molesta, decidió responder públicamente. “Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad”, escribió en sus redes sociales. La argentina también lamentó que algunos comentarios fueran dirigidos contra ella mientras se encuentra embarazada de seis meses. “No olviden, no es hombre quien se mete con una mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal”, afirmó. Y es que, pese a las dificultades, la familia atraviesa ahora un momento ilusionante. Bonino y Valverde esperan la llegada de su tercer hijo, una niña que, según han adelantado, llevará por nombre Bruna.