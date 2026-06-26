Mbappé-Haaland, el duelo que evoca a los de Messi-Cristiano y que luchan por el pichichi en el Mundial 2026

Mbappé y Haaland, cara a cara en la Copa del Mundo 2026. (AFP)

Durante más de quince años, el espectáculo del fútbol giró en torno a dos nombres. Messi y Cristiano Ronaldo acaparaban las portadas de todos los diarios deportivos y, en la semana de Clásico, no se hablaba de otra cosa. Sin embargo, desde que ambos pusieron rumbos diferentes, la búsqueda de un duelo sucesor no ha parado. Vinícius Jr., Lamine Yamal, Julián Álvarez, Dembélé... Todos han intentado hacerse un hueco en la línea sucesoria. Pero parece que los que más arriba están son Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El francés y el noruego se verán las caras en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston) a partir de las 21:00 horas en el partido que decide el liderato del grupo I del Mundial 2026. Y ambos son los que hoy protagonizan todas las previas del encuentro. Cuatro goles para cada uno en dos partidos los hace serios candidatos al pichichi. Eso sí, por detrás de Leo Messi (5).

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Francia y Noruega llegan clasificadas a dieciseisavos de final tras sumar pleno de victorias. No obstante, quedar primero de grupo evita los cruces más exigentes. En caso de empate, Francia sería líder por la diferencia de goles.

Dos maneras distintas de ser imparables

Mbappé y Haaland se parecen en lo que más importa: ambos son máquinas de hacer goles. En todo lo demás, son casi opuestos. El francés, de 27 años, diestro, destaca en velocidad y es capaz de hacer daño en cualquier zona de ataque. Un jugador que dio sus primeros pasos en el Mónaco en la banda derecha, se hizo con la izquierda en el PSG y que hoy actúa como 9 en el Real Madrid.

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Haaland, de 25, es una versión más pura precisamente de esa posición. Potente, vertical y letal dentro del área. No necesita florituras. Su juego es simple, al primer toque. Los datos lo avalan: un gol cada 42 minutos como internacional esta temporada.

La sombra de Messi y Crisitano

Aunque la comparación con la gran rivalidad del fútbol moderno tiene trampa, porque Messi sigue aquí y Cristiano también, la sucesión no está consumada todavía. Pero la narrativa es inevitable. Durante años, Mbappé y Haaland han compartido conversación sin apenas compartir campo. Sus enfrentamientos en Champions han sido solo cuatro, con ventaja goleadora del noruego (cinco tantos frente a uno del francés), aunque Mbappé ha ganado dos de esos duelos con el Real Madrid. Esta noche será la primera vez que se midan con sus selecciones.

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Messi y Cristiano. (EFE)

Haaland sin presión, Mbappé con todo el peso

Hay una diferencia grande entre los dos. Francia llega como una de las favoritas al título. Mbappé lo sabe y sería la oportunidad perfecta para levantarlo como capitán. Viene de una temporada turbulenta en el Real Madrid y el Mundial es su oportunidad para volver a resarcirse. Lleva 16 goles en Mundiales y tiene a tiro alcanzar a Messi si Francia avanza lejos en el torneo.

En cambio, Haaland vive esto como una fiesta. Noruega no participaba en un Mundial desde Francia 98, hace 28 años. Clasificarse ya era un éxito enorme. “Probablemente nos ganen y probablemente ganen el torneo”, dijo el delantero del Manchester City tras el partido ante Senegal, quitando presión a él y a todo su equipo si caen derrotados.

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