La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

En su programa de streaming contó la feliz noticia y reveló el sexo y la historia detrás de la elección del nombre del bebé que espera con el futbolista del Real Madrid

La periodista argentina Mina Bonino confirmo su embarazo y el sexo del bebé

La confirmación en vivo de Mina Bonino sobre su embarazo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo deportivo y del espectáculo. La periodista argentina, reconocida por su trabajo y por su relación con el futbolista uruguayo Federico Valverde, sorprendió al revelar en directo que está embarazada de doce semanas y que espera una niña junto al jugador del Real Madrid.

La noticia se dio a conocer durante una transmisión en el canal de streaming Barro TV. Bonino, visiblemente emocionada, compartió la noticia con sus colegas y el público, quienes reaccionaron con alegría y sorpresa. En medio de un intercambio distendido, la periodista respondió a las preguntas del chat y no dudó en hacer público el anuncio: “Estoy de doce semanas, para los que me preguntan acá en el chat. Y es ¡una nena!”. Su entusiasmo contagió a quienes la acompañaban en el estudio, generando aplausos y exclamaciones.

El clima de intimidad y espontaneidad se hizo más evidente en los minutos posteriores al anuncio. Bonino remarcó la importancia personal de este momento: “Sí, voy a ser mamá de una nena. ¡No lo puedo creer!”. La reacción de sus compañeros, entre bromas y felicitaciones, acompañó la emoción de la periodista, quien insistió varias veces en la novedad: “Voy a ser mamá de una nena”.

Mina Bonino y Fede Valverde
Mina Bonino y Fede Valverde junto a sus dos hijos, en una imagen de redes sociales (Instagram)

La feliz noticia no solo tuvo repercusión por el hecho en sí, sino también por la manera en que se integró con la actualidad deportiva. Horas antes, Valverde había sido protagonista en el estadio, durante el partido en el que el Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad. En un momento clave del encuentro, el jugador convirtió un gol y lo celebró con un gesto particular que no pasó inadvertido para los hinchas ni para las cámaras: llevó el pulgar a la boca, simulando una mamadera, y luego se tomó la cabeza entre risas, en un claro estado de emoción.

Este tipo de festejo es común entre futbolistas que desean anunciar la llegada de un hijo, y en cuestión de minutos, las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales. El gesto de Valverde fue interpretado como un mensaje cifrado, una señal para quienes siguen de cerca la vida personal de la pareja. La posterior confirmación en Barro TV terminó de aclarar el significado de la celebración.

La historia entre Mina Bonino y Federico Valverde suma ya varios capítulos de exposición pública y decisiones compartidas. Ella, nacida en Quilmes, se destacó en el periodismo deportivo antes de iniciar una relación con el futbolista uruguayo. Ambos blanquearon su noviazgo en marzo de 2019 a través de redes sociales. La periodista, tras apenas dos meses de conocerse, decidió apostar por el vínculo y partió hacia España, dejando atrás su vida en la Argentina para instalarse junto a Valverde.

Mina Bonino y Federico Valverde
Mina Bonino y Federico Valverde comezaron su relación en 2019

Durante su estancia en Madrid, la joven logró insertarse laboralmente y cubrir los partidos del Real Madrid para un diario local, manteniendo su carrera activa. La pareja consolidó su proyecto familiar con el nacimiento de su primer hijo, cuyo embarazo fue anunciado por la joven en noviembre de 2019 a través de Instagram.

Con el paso de los años, la familia Valverde-Bonino se amplió con la llegada de un segundo hijo, y ahora, con el anuncio del tercer embarazo la expectativa crece en torno a la nueva integrante. Mina compartió con entusiasmo no solo el sexo del bebé, sino también el nombre que eligieron junto a Valverde.

El vínculo espontáneo entre la periodista y el público se volvió evidente en el intercambio de mensajes durante la transmisión, en la que Bonino respondió preguntas y compartió su alegría en tiempo real. “No sabes lo lindo que es, hoy nos enteramos, hoy temprano” condensó la emoción del momento y la gratitud de la periodista ante la nueva etapa que inicia yal conocer el sexo de la beba.

La periodista, tras apenas dos meses de conocerse, decidió apostar por el vínculo y partió hacia España

“Ya tenemos nombre, se va a llamar Bruna”. La elección no es casual, ya que los otros dos hijos de la pareja, Benicio y Bautista, también comparten la inicial “B”, manteniendo una tradición familiar que refuerza los lazos y la identidad del grupo.

El anuncio y la elección del nombre se vivieron en un clima de complicidad entre Mina y los presentes en la transmisión. Entre risas, comentarios y redobles de tambores improvisados, la periodista fue desgranando detalles del embarazo y del proceso de elección del nombre, mientras el chat del canal sumaba felicitaciones y mensajes de cariño.

La familia compuesta por Federico, Mina, Benicio, Bautista y la futura Bruna representa una historia de internacionalización y adaptación, marcada por los cambios de país, la exposición mediática y el equilibrio entre la vida profesional y personal. La pareja supo construir una dinámica propia en el contexto del fútbol de elite y el periodismo, sin dejar de lado la participación activa en redes sociales y la cercanía con sus seguidores.

