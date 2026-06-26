Oficial: Dani Ceballos abandona el Real Madrid y será agente libre

Dani Ceballos deja el Real Madrid. (REUTERS/Lee Smith)

Ya es oficial. Dani Ceballos y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para poner fin a la relación jugador-club que ambos tenían desde 2015. El club blanco ha anunciado este viernes la rescisión de mutuo acuerdo con el jugador, cerrando así el capítulo más longevo de la carrera del centrocampista de Utrera. “El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club”, se lee en el comunicado oficial, que añade que el club “le agradece su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta”.

Los números hablan de una carrera exitosa, al menos en títulos: 215 partidos y 16 trofeos, entre ellos tres Champions League y cuatro Mundiales de Clubes. El propio Madrid ha reconocido que Ceballos ha sido parte de “una de las etapas más exitosas de nuestra historia”.

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Pero los datos esconden una realidad más compleja: la de un futbolista que llegó al Bernabéu con 21 años como una de las mayores promesas del fútbol español (acababa de ser elegido MVP del Europeo sub-21) y que nunca logró convertirse en lo que todos esperaban.

Dani Ceballos. (EFE/Biel Alino)

Una promesa que nunca terminó de explotar

Las lesiones, la falta de continuidad y los constantes cambios de entrenador le impidieron tener un rol estable. Ni siquiera su cesión al Arsenal, donde mostró destellos de calidad que parecían relanzar su carrera, sirvió de trampolín. A su regreso, volvió a encontrarse con el mismo problema: una competencia enorme en el centro del campo, dominado por Bellingham, Valverde, Camavinga y Tchouaméni.

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El desenlace se venía gestando desde hace meses. José Mourinho había elaborado una lista de descartes en la que aparecía el centrocampista andaluz, y Ceballos dejó colgado al Marsella en el pasado mercado de verano con la esperanza de ganarse la confianza del nuevo técnico (entonces Xabi Alonso) y colarse en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. No lo consiguió. Después frenó también una salida prácticamente cerrada con el Ajax para esperar una opción que le convenciese más.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

Renuncia a cinco millones para salir libre

La negociación final tampoco fue sencilla. Según AS, el acuerdo al que llegaron ambas partes hace una semana implica que Ceballos renuncia a su último año de contrato (y a un salario de casi cinco millones de euros) a cambio de salir libre y poder fichar por el equipo que desee sin que este tenga que abonar traspaso alguno. El club, por su parte, se libera de su ficha.

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El gran favorito para hacerse con sus servicios es el Real Betis, aunque el club verdiblanco todavía busca un escenario económico que satisfaga a un futbolista que, a sus 30 años, querrá recuperar parte de lo que ha dejado sobre la mesa, ya sea mediante una prima de fichaje o un contrato de larga duración.

Dani Ceballos y Youssouf Sabaly en el cuarto partido de liga. (Susana Vera/REUTERS)

“No ha sido un año fácil”

Ceballos se despidió a través de sus redes sociales con una carta. “Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué”.

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En su mensaje, tuvo palabras para todos los estamentos del club: “Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre”. Y reservó el párrafo más emotivo para la afición: “Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo. Hala Madrid”.