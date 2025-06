La periodista Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, se abre en canal sobre su segundo embarazo: “Nadie te explica cómo prepararte para un bebé que nace muerto”

Federico Valverde y su novia, Mina Bonino, en una imagen de archivo (José Ramón Hernando / Europa Press)

Este lunes 23 de junio, el programa Madres: desde el corazón, conducido por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español, ha vivido uno de sus momentos más conmovedores. La protagonista de esta entrega fue la periodista argentina Mina Bonino, pareja del futbolista uruguayo Fede Valverde. Durante una entrevista íntima y sin filtros, la comunicadora ha hablado sobre su maternidad, los trastornos alimenticios que marcaron su juventud y el durísimo proceso que vivió durante su segundo embarazo, cuando los médicos le advirtieron que su bebé podría nacer con una enfermedad genética rara e “incompatible con la vida”.

A lo largo de la conversación, la periodista de 31 años ha abierto su corazón para relatar cómo enfrentó uno de los capítulos más oscuros de su vida. La joven explica que todo comenzó en la semana 13 de gestación. Las pruebas prenatales más avanzadas detectaron una trisomía en el cromosoma 3, una alteración genética extremadamente poco frecuente que suele asociarse con malformaciones graves e incluso con la muerte fetal. Fue en ese momento cuando Bonino y Valverde se vieron obligados a pensar en difíciles decisiones.

“Me planteé abortar”, ha admitido Mina, con la voz entrecortada. “Yo no estoy capacitada ni soy capaz de traer al mundo a un hijo que sé que es incompatible con la vida, que puede durarme una semana o cinco años. No me permitiría ese sufrimiento, no solo por mí, también el sufrimiento del niño. No veo bien traer un hijo al mundo que no va a sobrevivir”. Con total honestidad, ha confesado que incluso se informó sobre protocolos médicos para actuar en caso de muerte fetal: “Me informé sobre qué hacer si nacía muerto”.

Mina Bonino en 'Madres: desde el corazón' (MEDIASET).

<b>“</b>Tener un hijo sin vida es muy traumático”

La situación no solo afectó su salud emocional, sino también el día a día de su pareja. “Él estaba teniendo partidos malos y uno es humano y la gente no sabe que hay un lado que no contamos y que pueden pasar cosas malas, y efectivamente, estábamos perdiendo a un hijo. Se rumoreaba que el rendimiento de Fede era porque había perdido un embarazo, pero tampoco podía decir nada porque lo más probable era que pasara”, ha relatado.

El embarazo transcurrió bajo una tensión constante. Aunque los médicos aseguraban que el 99% de las pruebas indicaban una enfermedad letal, quedaba un 1% de esperanza: la posibilidad de que el cromosoma adicional solo estuviera presente en la placenta y no afectara al bebé. Esa pequeña luz fue la que sostuvo a la pareja durante meses de incertidumbre. “Decidimos esperar. Y no fue fácil. Yo pensé que no podría tenerlo. Tuve miedo hasta el último momento”. Aún así admite, que si "en el sexto mes me hubiesen dicho que no era compatible, yo habría tomado la decisión de abortar“.

Contra todo pronóstico, y tras semanas de angustia, las pruebas finales revelaron que la alteración genética no estaba presente en el feto, sino únicamente en la placenta. Curiosamente, ese mismo día Fede Valverde jugó un partido con el Real Madrid y marcó dos goles. El bebé, Bautista, nació sano en junio de 2023. Hoy, Bonino observa a su hijo con un sentimiento de amor, gratitud y algo de culpa. “Me siento mal al pensarlo, porque miro a mi hijo y digo: ‘Y pensar que me planteé no tenerle’. Pero también me agradezco a mí misma por confiar en ese sexto sentido y esperar hasta el final, aún sabiendo que tener un hijo sin vida es muy traumático”.

Su dura lucha contra la anorexia

A ese miedo constante se unía a una larga historia personal marcada por luchas internas. Bonino ha contado cómo desde su adolescencia sufrió trastornos alimenticios. “Cuando tenía 22 o 23 años llegué a pesar 43 kilos. Yo me veía así y no me gustaba lo que estaba viendo. Es una enfermedad mental crónica, es algo que no se te va nunca. Lo puedes mejorar, pulir, tratar… pero siempre tienes ese bichito en la cabeza que no te deja valorarte lo suficiente”, ha reconocido.

El punto de inflexión en su vida llegó en 2019, cuando conoció a Valverde. Juntos comenzaron una relación que trajo estabilidad y nuevos propósitos. En 2021 nació su primer hijo, Benicio, y dos años después llegó el segundo embarazo, ese que les cambió la vida por completo. Durante la entrevista, Bonino también ha revelado que no descarta ampliar la familia. “Quiero ir a por la niña”.

Mina Bonino en 'Madres: desde el corazón' (MEDIASET).