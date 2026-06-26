Cuánto gana España por pasar la fase de grupos del Mundial 2026: de los 11 millones de euros asegurados al premio de 46 millones

Cuánto gana España por pasar la fase de grupos del Mundial 2026. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El Mundial 2026 no solo va a ser el mundial de los récords deportivos. Si bien ya se han batido varios, como el de Messi como máximo goleador de la historia (18), también lo hará en lo estrictamente económico. La FIFA reparte este año 653 millones de euros entre todas las selecciones participantes, casi el doble que los 386 millones distribuidos en Qatar 2022.

El sistema funciona de la siguiente manera: cada una de las 48 selecciones clasificadas recibe la cantidad fija de 2,2 millones de euros en concepto de preparación, independientemente de lo que pase sobre el césped. A partir de ahí, la FIFA añade un premio que crece según la fase en la que se quede cada equipo. Además, los pagos no son acumulables, es decir, la federación cobra únicamente lo que corresponde a su última ronda, más la dicha tasa inicial.

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Con España virtualmente clasificada para dieciseisavos (le basta solo con puntuar contra Uruguay), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha ingresado 11,8 millones de euros. Aunque, si cae eliminada, el ingreso será de 11 millones. Además, si la Selección supera la ronda nueva de este Mundial, pero cae en octavos, los ingresos ascenderían a los 15,3 millones de euros. Pero si alcanza los cuartos de final, la cifra asciende a los casi 19 millones.

Las semifinales disparan el premio

El gran salto llega cuando solo quedan cuatro selecciones peleando por el podio. Meterse entre los mejores del mundo garantiza, como mínimo, unos 23,7 millones de euros en concepto de rendimiento deportivo. Si España quedara cuarta, la RFEF recibiría cerca de 25,9 millones en total. Y si queda en tercer lugar, ganaría 27,6 millones.

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Pasar a la final asegura un ingreso mayor. El subcampeón percibirá alrededor de 31,1 millones de euros, mientras que el ganador del Mundial 2026 se embolsa 46 millones en total. Sería el mayor premio en la historia del fútbol internacional, un 25% más que lo que cobró Argentina en Qatar, y muy por encima de los 26,3 millones que ingresó la propia España tras su victoria en Sudáfrica 2010.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

El dinero es para la RFEF, no para los jugadores

Aunque las cifras son millonarias, ese dinero no va a parar a las cuentas de los futbolistas. La FIFA transfiere los premios a las federaciones correspondientes, que posteriormente reparten las primas entre sus jugadores y cuerpo técnico.

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En el anterior Mundial, la Federación y los capitanes del equipo pactaron que cada futbolista cobrara 25.200 euros brutos por partido jugado, según Bankinter. Si en este mundial el criterio sigue siendo el mismo, por el momento, quien haya disputado los tres encuentros del grupo ingresará 75.600 euros; quien esté en los ocho partidos que requeriría llegar a la final acumularía 201.600 euros solo por este concepto.

Los jugadores de la selección española durante el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Y también ganan los clubes

Más allá de lo que reciben Federación y jugadores, la FIFA destina otros 311 millones de euros a compensar a los clubes que ceden sus futbolistas. El pago se fija en aproximadamente 9.300 euros por jugador y día desde dos semanas antes del inicio del torneo hasta el día después de la eliminación de cada selección. Es decir, cuanto más lejos llegue España, más cobran FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Osasuna, Celta de Vigo, Arsenal, Crystal Palace, Tottenham y Bayer Leverkusen por haber puesto a sus jugadores a disposición de De la Fuente.

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