Los jugadores de la selección española que aún no han debutado en el Mundial 2026: “La actuación del otro día no invita a hacer cambios”

Los jugadores de la selección española que aún no han debutado. (EFE/ Lavandeira Jr)

La selección española ha completado sus dos primeros partidos en el Mundial 2026 contando con 18 de los 26 convocados. Es decir, todavía quedan ocho por debutar en la máxima cita y, dependiendo de cómo se dé el partido, varios de estos futbolistas podrían tener minutos contra Uruguay.

A España le vale con sumar para liderar el grupo H, mientras que Uruguay tiene que ganar sí o sí para clasificarse a dieciseisavos de final. No obstante, la última hora del partido invita al optimismo, no solo por los resultados recientes, sino por la revolución en el vestuario charrúa.

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Aunque Luis de la Fuente no ha dado pistas sobre el once que va a sacar, sus recientes declaraciones invitan a pensar en pocos cambios: “La actuación del otro día no invita a hacer cambios”, dijo en rueda de prensa. Su columna vertebral está bien definida. Unai Simón, Laporte, Cubarsí y Cucurella lo han jugado todo; Rodri, Pedri y Oyarzabal también han sido titulares en los dos encuentros. Y a ello se suman los minutos, cada vez más, de Lamine Yamal y Nico Williams.

Los porteros, los que más difícil lo tienen

El caso más llamativo es el de David Raya. El portero del Arsenal llegaba al torneo como uno de los mejores del mundo: campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions. Además, con su tercer Guante de Oro consecutivo en el bolsillo, con sus 19 porterías a cero en 37 partidos.

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A su lado, Joan García. El guardameta del FC Barcelona se ha adjudicado el trofeo Zamora y ha sido clave para el título de LaLiga. Sin embargo, con España, solo ha disputado una parte en el amistoso contra Egipto.

Los porteros de España saliendo a calentar. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Una defensa de lujo, esperando

La defensa también da que hablar. En primer lugar, Eric García es el jugador que más minutos ha jugado con Hansi Flick, pero el buen hacer de Cubarsí y Laporte han cerrado el centro de la zaga sin que el seleccionador haya necesitado rotar. Algo parecido le pasa a Marc Pubill. La sensación en la defensa colchonera llegó a tiempo para hacerse un hueco en la lista de 26, pero todavía no ha tenido la oportunidad de debutar en el Mundial. Por último, Álex Grimaldo tampoco ha tenido minutos. El lateral del Bayer Leverkusen espera turno con Cucurella instalado como dueño del carril izquierdo.

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Eric García durante un entrenamiento de la selección española. (Reuters/Brett Davis)

El caso Zubimendi

En el centro del campo, Martín Zubimendi es quizá el nombre que más sorprende entre los que no han jugado. El donostiarra fue el fichaje estrella del Arsenal de Arteta (55,8 millones de libras desde la Real Sociedad) y, al igual que su compañero David Raya, ha ganado la Premier League en su primera temporada y la plata en la Champions League. Pero en España, Rodri Hernández no se mueve. La jerarquía manda.

Martín Zubimendi y David Raya en un entrenamiento de la Selección. (Reuters/Brett Davis)

Borja Iglesias y el sueño de Víctor Muñoz

En ataque, Borja Iglesias aguarda su turno pacientemente. El delantero del Celta llega en gran momento tras marcar 18 goles esta temporada, pero De la Fuente ha confiado, por el momento, el gol en Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres.

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El caso más preocupante es el de Víctor Muñoz. El extremo de 22 años y primer jugador del Osasuna (ahora ya del Liverpool) convocado con la Selección, arrastra una lesión muscular desde el tramo final de LaLiga que volvió a resentirse durante la concentración. “Creo que no tardará mucho en recuperarse”, dijo De la Fuente.

Víctor Muñoz durante el entrenamiento de la selección española (REUTERS/Kacper Pempel)

De la Fuente deja la puerta abierta

Aunque el once parece muy consolidado, el seleccionador no cerró la puerta a novedades frente a Uruguay: "La actuación del otro día no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien“, ha explicado De la Fuente en la rueda de prensa previa al partido.

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También quiso reivindicar el papel de los que esperan: “Son los que marcan la exigencia y hacen mejores a sus compañeros. Todos son importantes, salgan desde el minuto inicial o desde otro momento del partido. En la Eurocopa, los partidos más importantes los resolvieron los que salieron desde el banquillo”.