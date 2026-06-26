Cómo hacer granizado de tinto de verano en casa: la receta del combinado más refrescante

El tinto de verano es uno de los combinados estrella cuando suben las temperaturas. Refrescante, con poco contenido alcohólico y fácil de preparar, es todo un básico en las terrazas españolas. Hoy presentamos una manera divertida y aún más fresca de disfrutarlo, convirtiéndolo en un rico granizado casero.
Su textura de hielo picado y su sabor dulce y afrutado convierten a esta versión en un aliado perfecto para combatir el calor. Para prepararlo, partimos de un tinto de verano clásico como base, una mezcla elemental que se resume en mezclar la misma cantidad de vino tinto y de gaseosa o refresco de limón. Una vez lista la bebida, la picaremos junto con una buena cantidad de hielo picado en una batidora con potencia.
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No hay más misterio, salvo los productos que utilicemos. El vino marca la diferencia; aunque no es necesario tirar la casa por la ventana y descorchar la mejor botella de la bodega, conseguir un buen vino tinto joven es clave. Un refresco con mucho gas y bien frío completará la magia. El resultado es una bebida fresca y riquísima, perfecta para servirse en fiestas en casa, en barbacoas junto a una selección de tapas ligeras, con aceitunas, encurtidos o aperitivos salados.
Receta de granizado de tinto de verano
El granizado de tinto de verano es una bebida semi-congelada hecha a base de vino tinto joven, refresco de limón y azúcar, triturados con hielo hasta lograr una textura granulada. La clave está en el contraste entre el vino y el punto ácido del limón.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Congelación/triturado: 5 minutos
Ingredientes
- 500 ml de vino tinto joven (preferiblemente afrutado)
- 500 ml de refresco de limón
- 4 cucharadas de azúcar (ajustar al gusto)
- 1 limón (zumo)
- Hielo al gusto (aprox. 500 g)
- Rodajas de limón para decorar (opcional)
Cómo hacer granizado de tinto de verano, paso a paso
- Vierte el vino tinto y el refresco de limón en una jarra grande.
- Añade el zumo de limón y el azúcar. Remueve hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Llena la batidora con hielo (aproximadamente hasta la mitad).
- Vierte la mezcla sobre el hielo y tritura en golpes cortos hasta obtener una textura de granizado. Consejo: No pulverices demasiado el hielo para que el granizado no se licúe.
- Prueba y ajusta el dulzor o el punto ácido si hiciera falta.
- Sirve inmediatamente en copas o vasos altos.
- Decora con una rodaja de limón en cada vaso para un toque extra de frescor.
- Si prefieres, puedes guardar el granizado en el congelador unos minutos para que esté más firme antes de servir.
- Disfruta al momento para que no pierda su textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, podemos preparar aproximadamente 4 o 5 vasos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130-150 kcal
- Hidratos de carbono: 18 g
- Azúcares: 15 g
- Alcohol: 8 % aprox.
- Grasas: 0 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar en el congelador hasta 2 horas, removiendo de vez en cuando para mantener la textura de granizado. Después, el hielo puede apelmazarse y perder el efecto original.
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