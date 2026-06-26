Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano: se estima una indemnización de millones de euros

Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 68 años acudió en diciembre de 2018 al hospital de Rávena, en Italia, para someterse a una intervención ortopédica destinada a estabilizar una vértebra y, tras la operación, quedó tetrapléjico. Ahora, él y sus familiares deberán ser indemnizados por el centro sanitario con más de 1,4 millones de euros mas intereses. Así lo recoge el Corriere della Sera, que informa de la sentencia dictada por el juez Pierpaolo Galante, del tribunal civil de Rávena, en la que se declara responsable al hospital de lo sucedido.

El procedimiento médico al que se sometió el paciente consistió en una “descompresión, artrodesis pedicular con tornillos de titanio”. La intervención se realizó sin que presentara signos previos de infección. Sin embargo, una semana después de la operación, el 28 de diciembre de 2018, comenzaron los primeros problemas.

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Una infección bacteriana acabó provocando su tetraplejia

El paciente desarrolló una infección provocada por la bacteria Staphylococcus aureus, identificada por el Instituto Superior de Sanidad como uno de los patógenos más extendidos y peligrosos a nivel mundial. La bacteria, presente tanto en el ámbito comunitario como hospitalario, puede ocasionar infecciones graves como bacteriemias, neumonías, meningitis, endocarditis y osteomielitis. Además, el instituto la clasifica como resistente a la meticilina (MRSA), lo que complica su tratamiento y la convierte en un reto para la salud pública por su impacto epidemiológico y económico. La literatura científica destaca que estas infecciones aumentan la mortalidad, prolongan las estancias hospitalarias y elevan los costes sanitarios.

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El proceso de recuperación del paciente se extendió durante casi dos años. En 2020, fue trasladado a los Institutos Clínicos Científicos Maugeri de Sciacca, en Sicilia, para un programa de rehabilitación. El diagnóstico al alta fue de “tetraparesia secundaria, insuficiencia renal e insuficiencia hepática”. Según la sentencia, los daños neurológicos provocados por la infección no han remitido y no existe posibilidad de recuperación. El texto judicial es claro: “No hay duda de que el paciente en el momento de la intervención no presentaba signos de infección y que tuvo una infección profunda del sitio quirúrgico de aparición precoz, que debe considerarse materialmente relacionada con la intervención”.

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El relato procesal detalla que el hospital no pudo acreditar haber tomado todas las precauciones exigidas por la normativa vigente para prevenir infecciones hospitalarias, ni haber aplicado los protocolos necesarios en este caso concreto. El tribunal de Rávena destaca otro aspecto relevante: “No consta en la documentación sanitaria el modo de desinfección del campo operatorio y de preparación del sitio quirúrgico”.

La resolución judicial subraya la importancia de la prevención frente a infecciones hospitalarias, sobre todo ante bacterias resistentes a los tratamientos convencionales. La falta de controles y protocolos adecuados puede derivar en consecuencias graves y duraderas tanto para el paciente como para su entorno familiar.

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La indemnización fijada tras la pericia judicial tiene como objetivo compensar los daños sufridos por el hombre y su familia tras las secuelas de la intervención y las complicaciones posteriores, ya que, como especifica el fallo, el hospital no logró demostrar que hubiera seguido todas las indicaciones legales ni que hubiera documentado de forma adecuada los procedimientos de desinfección y prevención de infecciones.