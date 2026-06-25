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No tires el agua del aire acondicionado: estos son los usos domésticos más prácticos

El agua que generan como residuo estos aparatos es destilada: no contiene cloro ni sales, lo que la hace ideal para limpiar

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Vista de un salón acogedor con un sofá, una mesa de centro y plantas. Se observa un ventilador de techo y un aire acondicionado mural sobre una pared beige.
No tires el agua del aire acondicionado: estos son los usos domésticos más prácticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las altas temperaturas, los aparatos de aire acondicionado se ponen en marcha en muchos hogares y oficinas. Su función es proporcionar un ambiente fresco y, al hacerlo, estos equipos generan un residuo líquido que suele pasar desapercibido: el agua de condensación. Este recurso, que habitualmente acaba en una garrafa, un cubo o directamente en el desagüe, puede aprovecharse en distintas tareas si se siguen unas pautas sencillas.

El funcionamiento del aire acondicionado implica un proceso de condensación. Al enfriar el aire, el sistema recoge la humedad ambiental y la convierte en agua, que se va acumulando en una bandeja y después se evacúa por un tubo.

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El agua resultante de este proceso tiene algunas similitudes con el agua destilada: contiene muy pocos minerales y no suele llevar cloro. Por esta razón puede ser útil para determinados usos domésticos, aunque los especialistas advierten que no es apta para el consumo. No debe utilizarse en la cocina ni para beber, y tampoco para lavar alimentos. El motivo es que, además de la baja mineralización, puede arrastrar partículas, polvo, bacterias o restos que se acumulan en el propio aparato.

Unidad exterior de aire acondicionado color crema montada en la pared de un edificio moderno con un jardín de césped verde y follaje
El agua que generan como residuo estos aparatos es destilada: no contiene cloro ni sales, lo que la hace ideal para limpiar (Freepik)

El agua destilada se puede utilizar para limpiar

En cuanto a los usos recomendados, la limpieza del hogar es uno de los más habituales. El agua que expulsa el aire acondicionado sirve para fregar suelos, limpiar cristales o eliminar el polvo de muebles de exterior. Al no contener cal, evita las marcas que suelen dejar otros tipos de agua y ayuda a mantener las superficies en buen estado. También se emplea para lavar la carrocería del coche, donde la ausencia de minerales reduce las manchas tras el secado. Otra aplicación frecuente se encuentra en terrazas, patios y balcones. En estos espacios, el agua puede utilizarse para refrescar suelos o limpiar elementos decorativos, macetas y mobiliario de exterior.

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En jardinería, el agua de condensación tiene cierto recorrido, sobre todo para regar plantas ornamentales. Su composición, carente casi por completo de sales minerales, evita la acumulación de residuos en la tierra. Sin embargo, los expertos recomiendan no emplearla como único recurso de riego. Las plantas necesitan nutrientes que se encuentran en el agua corriente o en abonos específicos, por lo que conviene alternar los tipos de agua. Además, este agua no debe utilizarse en hortalizas, frutales o plantas aromáticas destinadas al consumo, ya que puede contener residuos o microorganismos ajenos a la planta.

El agua del aire acondicionado tampoco es apropiada para el consumo animal. No resulta adecuada para rellenar bebederos de mascotas ni para preparar alimentos de animales domésticos. Por otro lado, su uso en aparatos delicados como planchas, humidificadores o equipos de vapor solo es recomendable si se tiene la seguridad de que el circuito del aire acondicionado está limpio y en buen estado. De lo contrario, las partículas o restos acumulados pueden afectar al funcionamiento de estos dispositivos o incluso dispersarse en el ambiente.

La reutilización del agua de los sistemas de aire acondicionado se presenta como una manera sencilla de reducir el despilfarro de recursos en casa. Aprovecharla para tareas de limpieza o para el riego de plantas permite sumar un pequeño gesto a favor de la sostenibilidad doméstica. Eso sí, conviene recordar siempre las recomendaciones de los técnicos y limitar su uso a las aplicaciones señaladas. Así, el agua que antes se desperdiciaba puede transformarse en una ayuda práctica para el día a día durante los meses de más calor.

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