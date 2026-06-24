España

La Justicia ordena detener la expulsión de una familia venezolana y revisar su caso por motivos humanitarios

Así lo ha decidido la Audiencia Nacional tras un recurso presentado por CEAR. El Ministerio del Interior dejó de conceder permisos de residencia por razones humanitarias a partir del 12 de junio, al considerar que era incompatible con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE

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Pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (Europa Press)
Pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (Europa Press)

La Audiencia Nacional ha decidido detener la deportación de una familia venezolana y permitir su entrada a España, al considerar que podrían existir razones humanitarias que las autoridades no tuvieron en cuenta al rechazar su solicitud, según ha informado este miércoles la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un comunicado.

La familia, que incluye un menor, solicitó protección internacional en el aeropuerto de Madrid Barajas los pasados 10 y 11 de junio, pero su petición fue rechazada poco después, el día 18, porque el Ministerio del Interior consideró que sus argumentos eran “insuficientes e inverosímiles”, por lo que CEAR presentó un recurso judicial. La organización asegura que las autoridades no se pronunciaron sobre las razones humanitarias que hasta hace pocos días sí permitían la entrada de personas venezolanas en situaciones similares.

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El cambio se debe a una nueva instrucción del Ministerio del Interior, que desde el 12 de junio dejó de conceder permisos de residencia por razones humanitarias, al considerarlo incompatible con las normas del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entraron en vigor en esa misma fecha. No obstante, CEAR sostiene que las razones humanitarias siguen siendo válidas según la ley española y europea.

“La configuración legal y la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo distinguen expresamente las razones humanitarias de los estatutos de protección internacional, por lo que el Ministerio de Interior no se puede escudar en su entrada en vigor para dejar de aplicar una previsión legal que no ha sido derogada”, señala Elena Muñoz, coordinadora de Jurídico de CEAR.

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a esta organización y ha ordenado que se reconsideren los motivos humanitarios en el caso de esta familia, sobre todo porque hay un menor y la ley exige especial atención en casos de vulnerabilidad. El tribunal también señala que el riesgo de deportar a esta familia es alto, por lo que confirma que deben quedarse en España mientras se revisa su caso.

Una mujer agita una bandera venezolana en Madrid tras la captura de EEUU a Nicolás Maduro el pasado mes de enero. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Una mujer agita una bandera venezolana en Madrid tras la captura de EEUU a Nicolás Maduro el pasado mes de enero. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Bajan un 13% las peticiones de asilo

Según los datos del último informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional en 2025, un 13,7% menos respecto a 2024, a pesar de que los conflictos, persecuciones u otros actos violentos no han dejado de aumentar en todo el mundo. Esta cifra supone un 4% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se ha interrumpido la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

La organización explica que ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”.

América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.

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