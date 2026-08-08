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El comunicado oficial de la Casa Real de Noruega sobre el estado de salud del rey Harald V: “El palacio desmiente esa información, no fue trasladado en ambulancia”

El monarca ha generado grandes teorías después de ser ingresado en un hospital de Oslo

El estado de salud de Harald V. (Foto AP/Francisco Seco, archivo)
El estado de salud de Harald V. (Foto AP/Francisco Seco, archivo)
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La inesperada visita del rey Harald V al hospital agitó a Noruega en la mañana del 7 de agosto, desatando una ola de rumores y comentarios en medios y redes sociales. El monarca, de 89 años, fue visto ingresando al Rikshospitalet de Oslo, lo que bastó para que la prensa local especulara con un posible empeoramiento de su salud. Las imágenes y las primeras informaciones no tardaron en generar inquietud en una sociedad especialmente sensible ante cualquier noticia sobre el jefe de Estado más longevo de Europa.

El revuelo se intensificó cuando algunos medios publicaron que el traslado al hospital se habría realizado de urgencia en ambulancia. La noticia, amplificada por portales noruegos y testigos presenciales, encendió todas las alarmas y sumó preocupación a un verano ya complicado para la familia real noruega. Solo unas horas antes, el rey Harald había recibido al ministro de Defensa en el Palacio Real junto al príncipe heredero Haakon, mostrándose sonriente y activo en sus compromisos oficiales.

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En esta atmósfera de incertidumbre, el palacio real se vio obligado a intervenir con rapidez y contundencia. La reacción no se hizo esperar: a través de su jefa de comunicación, Guri Varpe, la Casa Real negó cualquier ingreso de urgencia y aclaró que el rey había acudido por un chequeo médico rutinario, trasladándose en su propio vehículo y no en ambulancia. El comunicado buscó poner fin a las especulaciones y transmitir calma a la opinión pública.

El verdadero motivo de la visita médica

El mensaje oficial fue claro: “Eso no es cierto; el rey fue trasladado en su propio coche. Iba a una revisión médica programada”, explicó Varpe. Esta declaración pretendía disipar los rumores que circulaban desde temprano y que sugerían un ingreso hospitalario de gravedad. Según la versión del palacio, el monarca solo asistió a una consulta habitual con su médico de cabecera y, tras el examen, pudo regresar a sus actividades habituales.

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El rey de Noruega, Harald V, vuelve a casa este domingo tras haber sido ingresado por una infección en un hospital de Malasia el pasado martes, donde había viajado para disfrutar de sus vacaciones. (Fuente: Familia Real Noruega)

El contexto de la visita era especialmente delicado. La salud del rey Harald ha sido motivo de preocupación en los últimos años y cada aparición pública o ausencia genera especulaciones sobre su estado. A pesar de la insistencia del palacio en que la consulta fue rutinaria, el ambiente general seguía marcado por la inquietud. El rey, que utiliza muletas y ha sido hospitalizado en varias ocasiones recientes, mantiene su agenda oficial y descarta la abdicación, convencido de reinar de por vida.

La transparencia fue la estrategia elegida por la Casa Real para contener el impacto mediático. Se destacó que Harald V había retomado sus funciones oficiales ese mismo día, horas antes de acudir al hospital, y que la revisión médica estaba prevista en su calendario.

El trasfondo de preocupación: el contexto médico de Harald V

La inquietud no es nueva. El historial médico del rey Harald incluye un episodio en Malasia en 2024, cuando un problema cardíaco obligó a implantarle un marcapasos temporal para poder regresar a casa en un vuelo de evacuación médica. Posteriormente, fue operado en Noruega para recibir un dispositivo permanente. Además, en febrero de este año, durante unas vacaciones en Tenerife, el monarca fue ingresado a causa de una infección cutánea y deshidratación, aunque pudo retomar su descanso en las Islas Canarias días después.

Susto sobre la salud de Harald V. (AP Foto/Markus Schreiber, File)
Susto sobre la salud de Harald V. (AP Foto/Markus Schreiber, File)

A estos antecedentes se suma una situación familiar compleja. La princesa heredera Mette-Marit fue sometida recientemente a un trasplante de pulmón debido a su enfermedad crónica, mientras que la reina Sonja ha enfrentado problemas cardíacos e ingresos hospitalarios. El nieto del rey, Marius Borg Høiby, fue condenado a cuatro años de prisión por violación, añadiendo presión y exposición mediática a la corona noruega en uno de sus momentos más delicados.

La suma de estos factores ha convertido cualquier noticia sobre la salud de Harald V en un asunto de máxima sensibilidad. A pesar de la recuperación mostrada tras su última hospitalización y de su actividad reciente, incluyendo la conmemoración del 15º aniversario de los atentados de Oslo y Utøya, el debate sobre la continuidad en el trono y la estabilidad de la monarquía sigue presente. El rey, por ahora, insiste en mantener su agenda y su compromiso con el país, mientras el palacio responde cada vez más rápido y de forma directa a los rumores que surgen a su alrededor.

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