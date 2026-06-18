Última hora del hombre que mató al logopeda de su hijo por presuntamente abusar de él: prisión provisional sin fianza

Fachada del TSJCV, en una imagen de archivo.

Una jueza de Valencia ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al hombre acusado de matar al logopeda de su hijo de dos años tras sospechar que había abusado sexualmente del menor. El detenido se entregó a la Policía Nacional después de los hechos y confesó el crimen. Tres días después del suceso, la investigación sigue en marcha para determinar con exactitud lo ocurrido.

El hombre, de 24 años, está siendo investigado inicialmente por un delito de homicidio, sin perjuicio de una posterior calificación jurídica de los hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La medida cautelar ha sido acordada por la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

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Qué sucedió en la clínica

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, situada en la calle Ingeniero de la Cierva, en el distrito de Tránsitos de Valencia. Según las primeras informaciones, el padre había acudido al centro junto a su hijo de dos años para una sesión de logopedia. Tras dejar al menor con el profesional, un hombre de 32 años, salió del establecimiento y permaneció durante unos minutos en el exterior.

La clínica logopédica Diálogo donde ocurrieron los hechos el pasado lunes. (Google Maps)

Posteriormente, regresó a la clínica antes de la hora prevista para recoger al niño. Fue entonces cuando, según su propio relato ante los agentes, encontró a su hijo semidesnudo, con el pantalón bajado y sin el pañal. Ante esto, el hombre sospechó que el logopeda podría estar abusando sexualmente del menor y se enfrentó a él.

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Durante la discusión le habría exigido acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica, pero el profesional negó haber cometido cualquier tipo de abuso y rechazó mostrar dichas imágenes, derivando en una agresión mortal. El padre habría atacado al logopeda con un arma blanca y le habría asestado una puñalada en el cuello que terminó causándole la muerte.

Tras la agresión, el hombre abandonó la clínica junto a su hijo y se desplazó hasta su domicilio en Burjassot. Después de dejar allí al menor, acudió voluntariamente a la comisaría de la localidad para entregarse. El joven se personó en la Comisaría de Burjassot con las manos aún manchadas de sangre y confesó a los agentes haber matado al supuesto agresor de su hijo en una clínica de Valencia.

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Se presentó en comisaría con las manos manchadas de sangre

Tras recibir la confesión, efectivos del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y agentes de la Policía Científica se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Allí localizaron el cuerpo sin vida del logopeda y activaron el protocolo previsto para las muertes violentas.

Los investigadores confirmaron el fallecimiento de la víctima e iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del crimen. Además, la Policía Nacional recuperó el arma presuntamente utilizada en la agresión, una navaja de aproximadamente 15 centímetros que fue hallada junto al cadáver.

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Vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Durante la jornada del martes, agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica registraron las instalaciones de la clínica en busca de pruebas que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido durante los minutos previos al homicidio.

Por el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades tratan de determinar todos los extremos del caso. Entre las cuestiones pendientes figura esclarecer si existió algún tipo de agresión sexual al menor o si la situación observada por el padre podría responder a otras circunstancias, como cambiarle el pañal. Mientras tanto, el presunto autor de los hechos permanecerá en prisión provisional sin fianza por orden judicial.

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