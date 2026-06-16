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Detienen en Valencia a un hombre acusado de matar al logopeda de su hijo de 2 años al creer que había abusado de él

El presunto agresor habría llegado antes de tiempo a la consulta y habría encontrado al menor semidesnudo

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Coche Policía Nacional. (Europa Press)
Coche Policía Nacional. (Europa Press)

Un hombre de 24 años ha sido detenido en la tarde del lunes por la Policía Nacional en el municipio de Burjassot (Valencia), acusado de matar al logopeda de su hijo de dos años ante la sospecha de que el profesional habría abusado de él. Los hechos, según medios regionales como Levante-EMV y Las Provincias, han tenido lugar en el barrio valenciano de Marxalenes.

Según las primeras informaciones, el padre del menor había llevado a su hijo a una sesión en el centro. Después, tras despedirse del logopeda, de 32 años, salió a la calle, fumó un cigarro y volvió a entrar a las instalaciones sin previo aviso, antes de la hora pactada.

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Al entrar a la consulta, según su testimonio, habría encontrado a su hijo semidesnudo, con el pantalón bajado y sin el pañal. Debido a la escena, se habría enfrentado al profesional, exigiéndole ver las cámaras de seguridad. Ante su negativa, ya que el logopeda negó en varias ocasiones haber abusado del niño y le dijo que no podía enseñarle las cámaras de seguridad, le habría matado de una puñalada en el cuello.

Tras esto, cogió al niño, fue a su casa en Burjassot y después de dejar al menor allí, se entregó en la comisaria del municipio, diciendo que había matado al abusador de su hijo en una clínica de Valencia y aún con las manos ensangrentadas. Por el momento, todos los testigos apuntan a una misma versión.

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Imagen de recurso de la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)
Imagen de recurso de la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

La Policía Nacional acudió a la clínica tras la confesión

Tras la confesión del hombre de 24 años, un coche patrulla de la Policía Nacional ha acudido a la clínica, ubicada en el barrio valenciano de Marxalenes. Allí han encontrado a la víctima en el suelo, sobre un charco de sangre, según ha señalado Levante-EMV.

A partir de ese momento, se ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas, activándose el grupo de Homicidios y de la Policía Científica, así como el aviso al juzgado de guardia y al médico forense de guardia. Ahora, el cuerpo policial trata de aclarar lo sucedido y de averiguar si realmente hubo abusos sexuales por parte del profesional al menor de dos años o si el desnudo del niño se debió a otra circunstancias, como un cambio de pañal.

El cadáver de la víctima de 32 años ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le va a practicar la autopsia con el objetivo de determinar las causas exactas de su muerte.

Según ha señalado El Español, el padre ya sospechaba previamente de estos presuntos actos, motivo por el que habría llegado antes de la hora a la consulta con un arma blanca.

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