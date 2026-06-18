Tarta de requesón, un postre horneado y muy cremoso, perfecto para los amantes de la clásica tarta de queso

Receta de tarta de requesón y yogur al horno (Magnific)

La tarta de requesón es, podríamos decir, una prima hermana de la clásica tarta de queso. Con la diferencia de que, para prepararla, vamos a utilizar como base el requesón, lo que hace que su sabor sea algo diferente. Al requesón se suman otros ingredientes sencillos como el yogur, los huevos, el azúcar y la harina de trigo, que podemos sustituir por maicena para convertir este postre en uno apto para celíacos.

El resultado es una tarta muy cremosa, con un delicioso sabor lácteo y un toque dulce irresistible. Podemos disfrutarla tal cual, recién salida del horno, o darle un toque especial acompañándola con siropes o caramelos, membrillo natural o tu mermelada de frutas favorita.

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¿Qué es el requesón?

El requesón se ha consolidado como un ingrediente habitual en la cocina de muchos, tanto en platos salados como pastas como en opciones dulces para meriendas y desayunos, como tostadas o mousses. Conocido también como queso cottage en algunas regiones, este queso se preparaba tradicionalmente con leche de cabra o de oveja, aunque hoy la industria utiliza casi siempre leche de vaca para su elaboración.

La fabricación del requesón parte del suero de leche, el líquido que queda tras coagular la leche durante la elaboración de otros quesos. A diferencia de otros, este lácteo no pasa por un proceso de maduración prolongado, lo que mantiene su consistencia blanda y ligera. El resultado es un queso ligero que destaca por su textura granulada y cremosa y su sabor suave, lo que lo convierte en un complemento ideal para postres al aportar dulzura sin saturar el paladar.

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Requesón, un lácteo suave y granuloso (Quesoteca)

Receta de tarta de requesón

Esta tarta se elabora mezclando requesón, yogur, huevos, harina y azúcar, para luego hornear la masa hasta que cuaje y tome un ligero color dorado. El resultado es un pastel compacto, húmedo y con un delicado sabor lácteo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

375 g de requesón

250 g de yogur natural

3 huevos M

50 g de harina de trigo (más 1 cucharada extra para el molde)

150 g de azúcar blanco

1 cucharada de mantequilla para enharinar el molde

Cómo hacer tarta de requesón, paso a paso

Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa el molde con mantequilla y espolvorea con harina. Elimina el exceso. Coloca el requesón, yogur, huevos, harina y azúcar en un cuenco grande. Tamiza la harina antes de añadirla para evitar grumos. Usa ingredientes a temperatura ambiente para una mezcla más suave. Bate con varillas hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Vierte la masa en el molde preparado. Hornea durante 45 minutos a 175 °C. Pincha el centro con un palillo: si sale limpio, la tarta está lista. No abras el horno durante la cocción para que la tarta suba de manera uniforme. Deja enfriar completamente antes de desmoldar y servir. Puedes acompañar con mermelada, nata montada o sirope.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: aproximadamente 210 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 27 g

Azúcares: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta de requesón se conserva en nevera, bien tapada, durante 3 días. Es recomendable consumirla fría y no dejarla a temperatura ambiente más de 2 horas.

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