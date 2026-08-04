España
Agregar Infobae enGoogle

Así ha sido la tradicional recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent

La cita de los reyes Felipe VI y Letizia con las autoridades y la sociedad civil de Baleares, como ya es habitual en los últimos años, ha contado además con la presencia de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel/Europa Press)
El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel/Europa Press)
Guardar

La Familia Real ha recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent de Palma en una nueva edición de su tradicional recepción de verano. El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han salido a los jardines del palacio alrededor de las 21.00 horas.

Ahí, como es habitual, han saludado uno a uno a las alrededor de 600 personas, representantes de las principales instituciones del Estado, así como de las Illes Balears, junto a representantes del ámbito político, económico, empresarial y diferentes rostros de los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se han trasladado hasta la tradicional cena ofrecida por la los Reyes. El menú diseñado por los cocineros Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura ha puesto el broche de oro a una tradición que, con el paso del tiempo, se ha ido consolidando como una de las citas más destacadas de la agenda institucional de la Familia Real.

Los ‘looks’ de la Familia Real durante la recepción de Marivent

Otro de los grandes atractivos de esta cita es la vestimenta de cada uno de los miembros de la Familia Real. Así, el Rey Felipe VI, por segundo año consecutivo, ha optado por lucir una guayabera, esta vez de color azul marino. Así, la Reina Letizia ha querido apostar principalmente por la elegancia comedida del color blanco. Sin embargo, esta tonalidad la encuentra en un llamativo vestido nuevo con acabado semitransparente y estampado de rayas muy sutiles. La pieza, además, presenta discreto escote en V, manga al codo y cintura marcada. Es de la diseñadora Sybilla.

PUBLICIDAD

La Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). Los reyes Felipe y Letizia reciben en el Palacio de Marivent a las principales autoridades de Baleares y a una amplia representación de la sociedad civil en una velada que se ha convertido en el gran acto institucional del verano.
La Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel / Europa Press)

Por su parte, sus hijas se han arriesgado algo más, con dos ‘looks’ muy coloridos. La Princesa Leonor ha llevado un conjunto suelto y fluido, largo, de tonos naranjas y azules, compuesto por un top de escote redondo y sin mangas, y una falda tipo pareo que se alarga hasta los tobillos, dejando a la vista las sandalias de tacón cómodo. A su vez, la infanta Sofía ha vuelto a optar por un diseño en acabado ‘tie-dye’, es decir, que muestran diferentes tonalidades rojas, rosas y azules degradándose entre sí. Además, presenta escote cruzado en V, no lleva mangas y se entalla en la cintura. De esta forma, marca su personalidad transgresora una vez más con esta propuesta rebajada de Momonì.

También hay que destacar el estilo de la Reina Sofía. Fiel a un estilo clásico, discreto y sofisticado, la emérita ha optado por lucir un caftán diseñado en seda de la firma Alejandro de Miguel, que cede todo el protagonismo al estampado floral en tonos malva, rosa empolvado, lila y blanco. Sin embargo, como siempre, sus estilismos han ido acompañados por joyas de gran valor sentimental y complementos escogidos con sumo cuidado.

Invitados a la altura

Entre las figuras políticas ha destacado la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estado acompañada por la práctica totalidad de sus consellers, y el resto de presidentes de Baleares: de Mallorca, Llorenç Galmés; Ibiza, Vicent Marí; y Formentera, Óscar Porta. Además, han estado presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las secretarias de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y de Seguridad, Aina Calvo.

La Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). Los reyes Felipe y Letizia reciben en el Palacio de Marivent a las principales autoridades de Baleares y a una amplia representación de la sociedad civil en una velada que se ha convertido en el gran acto institucional del verano.
El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel / Europa Press)

Lejos del ámbito de la política, quien se ha llevado la mayoría de los focos ha sido el cantante mallorquín Jaume Anglada, pero también han sido invitados la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales (CAEB), Carmen Planas; el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer; los chef Koldo Royo y Andreu Genestra, y el director del Atlàntida Mallorca Film Fest, Jaume Ripoll.

Del mundo de los tribunales y las fuerzas y cuerpos de seguridad ha llamado la atención la presencia del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé; su sucesor al frente de la Jefatura Superior de Baleares, José Antonio Puebla; el jefe de la Guardia Civil en el archipiélago, Alejandro Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, y el fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LeticiaPrincesa LeonorCasa Real EspañaRealezaCasas RealesMallorcaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimeintoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del 4 de agosto

Como cada martes, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: resultados del 4 de agosto

Cercanías de Madrid corta la circulación entre Orcasitas y Atocha debido a un incendio próximo a la vía

El Administrador de la Infraestructura ha confirmado que la decisión de suspender la frecuencia de trenes la han tomado los equipos de emergencia

Cercanías de Madrid corta la circulación entre Orcasitas y Atocha debido a un incendio próximo a la vía

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Muere Pepe Habichuela, el guitarrista creador del flamenco contemporáneo en España

El artista José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, ha fallecido a los 82 años de edad tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad

Muere Pepe Habichuela, el guitarrista creador del flamenco contemporáneo en España

Ganadores de Euromillones de este martes 4 de agosto del 2026

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Ganadores de Euromillones de este martes 4 de agosto del 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”