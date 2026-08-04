Así ha sido la tradicional recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel/Europa Press)

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La Familia Real ha recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent de Palma en una nueva edición de su tradicional recepción de verano. El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han salido a los jardines del palacio alrededor de las 21.00 horas.

Ahí, como es habitual, han saludado uno a uno a las alrededor de 600 personas, representantes de las principales instituciones del Estado, así como de las Illes Balears, junto a representantes del ámbito político, económico, empresarial y diferentes rostros de los medios de comunicación.

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Posteriormente, se han trasladado hasta la tradicional cena ofrecida por la los Reyes. El menú diseñado por los cocineros Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura ha puesto el broche de oro a una tradición que, con el paso del tiempo, se ha ido consolidando como una de las citas más destacadas de la agenda institucional de la Familia Real.

Los ‘looks’ de la Familia Real durante la recepción de Marivent

Otro de los grandes atractivos de esta cita es la vestimenta de cada uno de los miembros de la Familia Real. Así, el Rey Felipe VI, por segundo año consecutivo, ha optado por lucir una guayabera, esta vez de color azul marino. Así, la Reina Letizia ha querido apostar principalmente por la elegancia comedida del color blanco. Sin embargo, esta tonalidad la encuentra en un llamativo vestido nuevo con acabado semitransparente y estampado de rayas muy sutiles. La pieza, además, presenta discreto escote en V, manga al codo y cintura marcada. Es de la diseñadora Sybilla.

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La Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel / Europa Press)

Por su parte, sus hijas se han arriesgado algo más, con dos ‘looks’ muy coloridos. La Princesa Leonor ha llevado un conjunto suelto y fluido, largo, de tonos naranjas y azules, compuesto por un top de escote redondo y sin mangas, y una falda tipo pareo que se alarga hasta los tobillos, dejando a la vista las sandalias de tacón cómodo. A su vez, la infanta Sofía ha vuelto a optar por un diseño en acabado ‘tie-dye’, es decir, que muestran diferentes tonalidades rojas, rosas y azules degradándose entre sí. Además, presenta escote cruzado en V, no lleva mangas y se entalla en la cintura. De esta forma, marca su personalidad transgresora una vez más con esta propuesta rebajada de Momonì.

También hay que destacar el estilo de la Reina Sofía. Fiel a un estilo clásico, discreto y sofisticado, la emérita ha optado por lucir un caftán diseñado en seda de la firma Alejandro de Miguel, que cede todo el protagonismo al estampado floral en tonos malva, rosa empolvado, lila y blanco. Sin embargo, como siempre, sus estilismos han ido acompañados por joyas de gran valor sentimental y complementos escogidos con sumo cuidado.

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Invitados a la altura

Entre las figuras políticas ha destacado la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estado acompañada por la práctica totalidad de sus consellers, y el resto de presidentes de Baleares: de Mallorca, Llorenç Galmés; Ibiza, Vicent Marí; y Formentera, Óscar Porta. Además, han estado presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las secretarias de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y de Seguridad, Aina Calvo.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel / Europa Press)

Lejos del ámbito de la política, quien se ha llevado la mayoría de los focos ha sido el cantante mallorquín Jaume Anglada, pero también han sido invitados la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales (CAEB), Carmen Planas; el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer; los chef Koldo Royo y Andreu Genestra, y el director del Atlàntida Mallorca Film Fest, Jaume Ripoll.

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Del mundo de los tribunales y las fuerzas y cuerpos de seguridad ha llamado la atención la presencia del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé; su sucesor al frente de la Jefatura Superior de Baleares, José Antonio Puebla; el jefe de la Guardia Civil en el archipiélago, Alejandro Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, y el fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar.