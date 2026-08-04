Cercanías de Madrid corta la circulación entre Orcasitas y Atocha debido a un incendio próximo a la vía

Incendio junto a la vía de cercanías Madrid (Adif)

Guardar

Cercanías de Madrid ha restringido la circulación en un tramo de la C-5 que va desde Móstoles-El Soto hasta Humanes debido a un incendio en la vía. Así lo ha anunciado la propia compañía a través de sus redes sociales a las 20:03 de la tarde: “Suspendido el servicio de trenes lanzadera entre Méndez Álvaro y Villaverde Alto”.

En ese momento, la empresa ferroviaria de la Comunidad de Madrid informaba que el incendio quedaba " en las proximidades de la vía", algo que también ha confirmado minutos más tarde la cuenta general de Renfe (@InfoRenfe).

Unos treinta minutos después, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado que debido a este siniestro y “a petición de los bomberos” se ha interrumpido “la circulación en la línea C5 del núcleo de cercanías de Madrid entre Orcasitas y Atocha Cercanías”.

PUBLICIDAD

La humareda que brota del incendio se ha podido ver desde las inmediaciones del lugar. De hecho, Jorge Fernández (@JFernandez98), un usuario que paseaba por un parque cercano ha podido presenciar cómo las llamas invadían el muro de la infraestructura: “Hay una buena preparada”, comenta en la publicación de Cercanías Madrid.

La humareda que brota del incendio se ha podido ver desde las inmediaciones del lugar

A este incidente se suman las restricciones y retrasos que se han vivido en la capital en las líneas C2, C7, C8 y C10. “Se están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización en Atocha Cercanías”, justificaba Adif a los viajeros. Así, aunque “se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”, la incidencia sigue provocando retrasos en la circulación.

PUBLICIDAD

Así lo ha confirmado también la compañía regional ante la queja de otro usuario: “Por avería en la infraestructura en la estación de Atocha, los trenes sufren demoras, detenciones y pueden ver variado su recorrido habitual”.

*Noticia en ampliación