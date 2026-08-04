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Muere Pepe Habichuela, el guitarrista creador del flamenco contemporáneo en España

El artista José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, ha fallecido a los 82 años de edad tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad

El guitarrista Pepe Habichuela, durante un homenaje al aclamado guitarrista, Pepe Habichuela, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del festival Noches del Botánico, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). Un grupo de músicos liderados por Josemi Carmona, rinde homenaje al guitarrista Pepe Habichuela, nacido en Granada en 1944. Es una figura clave del flamenco y miembro de una de las sagas más influyentes de la guitarra, siendo nieto, hijo, hermano y padre de reconocidos guitarristas. Su carrera despegó en Madrid en los años 60, colaborando con grandes como Camarón de la Isla y Juanito Valderrama, y fue galardonado con el Premio Nacional de Discografía en 1975. El homenaje reúne a artistas como Sandra Carrasco, Ángeles Toledano y Pitingo en el cante, junto a guitarristas y músicos de la talla de David de Arahal, Javier Colina y Antonio Serrano. (Europa Press)
El guitarrista Pepe Habichuela, durante un homenaje al aclamado guitarrista, Pepe Habichuela, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del festival Noches del Botánico. (Europa Press)
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El guitarrista flamenco José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, ha muerto este martes 4 de agosto en Madrid, donde residía, a los 82 años de edad. El artista no ha conseguido superar la enfermedad que le mantenía apartado de los escenarios desde el verano de 2024, cuando acumuló sus últimos reconocimientos: homenajes en las Noches del Botánico de Madrid, en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y Castillete de Oro del Festival de La Unión, entre otros.

El artista, nacido en Granada en 1944, era una influyente figura de la música nacional y heredero en tercera generación de una saga de guitarristas que había iniciado su abuelo, continuado su padre y habrían de proseguir y ampliar sus hermanos Juan (fallecido en 2016), Luis y Carlos y su hijo, José Miguel Carmona, también guitarrista y miembro de ‘Ketama’.

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Importantes autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han pronunciado sobre la muerte de Habichuela en su perfil oficial de X: “Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos”. También, la delegada de las Artes en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha lamentado su fallecimiento en esta red social.

La trayectoria de Pepe Habichuela

Curtido en las Cuevas del Sacromonte de su ciudad natal, siempre reconoció que la fuerza de su rasgueo era consecuencia de su afán por hacerse oír entre palmas, cante y baile, pero esa será solo una de las muchas aportaciones que la disciplina le debe. Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

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Con 12 años ya tocaba la guitarra y a los 18, en 1962, se marchó a Madrid. Y fue llegar y empezar a difundir su arte por los tablaos de la capital. Primero en los del foro y el de Torre Bermejas y, con el tiempo, en las grabaciones de los cantaores más relevantes del momento, Juanito Valderrama, Fosforito o Fernanda y Bernarda de Utrera, entre otros muchos. Aun así, no fue hasta que conoció a su paisano Enrique Morente cuando su carrera se impulsó.

Israel Galván
El cantaor de flamenco Miguel Poveda, el guitarrista de flamenco Pepe Habichuela y el bailaor flamenco Israel Galván actúan en el escenario durante un concierto homenaje a Pepe Habichuela en el Teatro Circo Price. (Manuel Montaño/Getty Images)

Junto con el cantautor granadino trabajó cerca de 30 años. Le acompañó en sus discos ‘Despegando’ y ‘Homenaje a D. Antonio Chacón’, ambos de 1977. Con él también realizó el álbum ‘Negra, si tú supieras’ (1992). Y sobre los escenarios le acompañó casi hasta su fallecimiento en 2010. Así, tuvieron una amplía trayectoria en la que no podemos dejar de mencionarlos cuando nos referimos al flamenco contemporáneo.

No fue hasta 1983, coincidiendo con la creación del sello Nuevos Medios (NN.MM) de Mario Pacheco, quien lo invitaría a inaugurar la serie ‘Los jóvenes flamencos’, cuando se atrevió a comenzar su carrera en solitario. Su primera obra, ‘A Mandeli’, es un trabajo que, además de mantener su fuerza y frescura pasados los años, recogería, en formato solista, parte de las innovaciones que había ido incorporando a la sonanta.

Tras su primer éxito en solitario llegaría ‘Habichuela en rama’ (1997), el que quizá sea su tema más famoso, producido por su hijo Josemi. Con él registraría también ‘Yerbagüena’ (NN.MM. 2001), en el que toca junto al grupo Bollywood Strings de India, y todas las restantes. Además, junto a su aportación estrictamente artística, resulta especialmente significativa su labor de defensa, dignificación y transmisión de la cultura gitana, avalada por el Premio de Cultura Gitana a la Música, concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana.

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