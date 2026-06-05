España

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Un informe advierte sobre la presión financiera que sufren los menores de 34 años, quienes destinan una parte creciente de sus ingresos a alquiler y mantenimiento de vivienda

Guardar
Google icon
Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid
Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Uno de cada tres jóvenes caería en situación de pobreza en España si tuviera que afrontar todos sus gastos tras pagar el alquiler de su vivienda. Así lo advierte el estudio Desajustes en el mercado de la vivienda en España, elaborado por Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que pone el foco en la gravedad de la crisis habitacional que afecta especialmente a los menores de 34 años y a otros colectivos vulnerables.

La sobrecarga por gastos de vivienda -cuando un hogar dedica más del 40% de sus ingresos al pago de alquiler, hipoteca y servicios básicos- afecta al 19,6% de los jóvenes y al 25,8% de las personas inmigrantes, frente al 9% del conjunto de la población. El informe señala que en estos grupos existe una elevada proporción de familias de ingresos bajos que no cuentan con alternativas al alquiler de mercado. La escasez de vivienda pública de alquiler social agrava la situación: solo un 3,5% del parque residencial español corresponde a este régimen, mientras la media en la Unión Europea asciende al 8%.

PUBLICIDAD

Entre 2021 y 2025, el número de viviendas nuevas construidas (454.000) quedó muy por debajo del crecimiento neto de hogares (965.000). Esto supone que apenas se cubrió el 45% de la demanda, lo que ha elevado la presión sobre el mercado y ha impulsado los precios tanto en la vivienda nueva como en la usada y el alquiler. La demanda se concentra en zonas de mayor dinamismo laboral y educativo, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, y en áreas metropolitanas y turísticas.

Población con gasto elevado en vivienda por régimen de tenencia, Jóvenes vs. Mayores de 34 años, 2025 (BBVA)
Población con gasto elevado en vivienda por régimen de tenencia, Jóvenes vs. Mayores de 34 años, 2025 (BBVA)

El gasto medio en vivienda, que incluye energía, agua y mantenimiento, representa el 19% de la renta disponible de los hogares españoles, pero asciende al 34% entre quienes alquilan en el mercado privado. En el caso de los jóvenes emancipados, el esfuerzo sube hasta casi el 29%, diez puntos porcentuales más que entre los mayores de 34 años. Solo el 40,8% de los menores de 34 años posee vivienda en propiedad, mientras el 45% reside en alquiler.

PUBLICIDAD

La pobreza se dispara al descontar el gasto en vivienda

La tasa de pobreza oficial en España es del 19,5%, pero si se descuenta el gasto en vivienda, llega al 23%. Entre los jóvenes, la diferencia es aún más marcada: pasa del 24,5% al 32,9%, lo que equivale a que casi uno de cada tres menores de 34 años sería pobre después de pagar el alquiler.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Este sobreesfuerzo es especialmente intenso en las regiones con mayor renta per cápita y precios de la vivienda, como Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, donde más del 50% de la población con ingresos bajos dedica más del 40% de su renta a la vivienda.

El informe de la Fundación BBVA y el Ivie plantea que la solución requiere políticas públicas sostenidas que incrementen la oferta de vivienda social en alquiler, modernicen la gestión urbanística y coordinen la administración del suelo. Para alcanzar la media europea haría falta añadir unas 900.000 viviendas públicas al parque actual, además de fomentar mecanismos que prevengan impagos y desahucios. El informe concluye que solo una política de vivienda coherente y evaluable puede reducir el esfuerzo financiero que asumen los jóvenes y otros colectivos vulnerables para acceder a una vivienda digna en España.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquileres EspañaPrecio AlquilerEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Los jueces han identificado 24 citas -y sus textos adicionados- que los magistrados aseguran que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Reducir el riesgo de oxidación en la cubertería de acero inoxidable exige adoptar algunas precauciones sencillas

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Resultados del Super Once del 5 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 5 junio

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

Los menores denunciaron castigos físicos, humillaciones y amenazas, mientras Campos niega las acusaciones

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio

Un estudio internacional analiza cómo protestas, cobertura mediática y nuevas tasas reflejan la tensión creciente entre turistas y residentes de los principales destinos europeos

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

ECONOMÍA

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición