Detectan por primera vez en España la mosca oriental de la fruta: una de las plagas agrícolas más agresivas y vigiladas en Europa

Ejemplar de mosca oriental de la fruta. (John Sim/iNaturalist - CC BY-NC 4.0)

Por primera vez en nuestro país, se ha detectado la presencia de la mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis). Este insecto que constituye una de las plagas agrícolas más agresivas y vigiladas en Europa, procede de Asia, aunque ya se ha extendido por otras áreas del planeta.

La detección, que se ha conocido ahora, se produjo en octubre, concretamente en el municipio cántabro de Astillero. Allí se encontraron tres ejemplares de la mosca oriental de la fruta en trampas del Ministerio de Agricultura, por lo que la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF o NPPO por sus siglas en inglés) de España informó a la Secretaría de la Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal (EPPO).

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El origen de entrada de estos insectos es desconocido, aunque la principal hipótesis es que esté relacionada con un cargamento de fruta procedente de Asia, desde donde habrían volado hasta las trampas de control del Ministerio. “Existen varios puntos de entrada en las inmediaciones (un mercado mayorista, el puerto y el aeropuerto de Santander)”, señala el informe elaborado por la EPPO con respecto a la detección en España, donde indica que su presencia es “transitoria” y está sujeta a medidas de erradicación.

Mosca oriental de la fruta. (La Unió/Europa Press)

Así, se han implementado medidas fitosanitarias oficiales, incluyendo vigilancia intensiva y eliminación segura de cualquier fruto caído de las plantas hospedantes en un radio de 500 metros alrededor de la trampa original. Esto permitirá evitar la expansión de la plaga hacia otras zonas.

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¿Qué es la mosca oriental de la fruta?

La mosca oriental de la fruta es una de las plagas con mayor capacidad invasiva y destructiva de su género, ya que puede dañar una amplia gama de cultivos frutales, es decir, es extremadamente polífaga. Según un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), existen registros de infestación en más de 200 especies vegetales de más de 50 familias, como pueden ser los cítricos, los frutales de hueso, las hortalizas, el mango, el aguacate..

Esta plaga agrícola tiene un grave impacto económico, ya que los frutos que son infectados no pueden ser aptos para el consumo. Al depositar las hembras sus huevos en el interior de los frutos, las larvas se alimentan de la pulpa y favorecen la aparición de hongos y bacterias.

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Ejemplar de mosca oriental de la fruta. (Wikimedia Commons)

La mosca oriental de la fruta está catalogada como una plaga prioritaria por la Unión Europea, con un especial riesgo en las regiones más cálidas del sur, donde el aumento de las temperaturas favorece su expansión. En caso de establecerse, además, su contención y erradicación entraña una alta dificultad.

El Gobierno de Cantabria señala que no hay motivo de “alarma”

Las autoridades cántabras, sin embargo, han hecho un llamamiento a la calma, indicando que se trata de una “plaga transitoria” y no un brote, por lo que no hay motivo de alarma. Especialmente destacan que esta especie necesita más calor para completar su ciclo biológico, por lo que Cantabria no es un territorio “óptimo” para su desarrollo.

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“Otra cosa es que hubiera entrado por el Mediterráneo”, apuntó en declaraciones a Europa Press el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Alberto Redondo. Desde el Gobierno de Cantabria se llevará a cabo una vigilancia “intensiva”.

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (EFE/Adriel Perdomo)

La detección de los tres ejemplares en Astillero ha movilizado a La Unió Llauradora, que ha solicitado recientemente a la Conselleria de Agricultura que intensifique urgentemente las medidas de vigilancia, prevención y detección precoz “ante el riesgo que representa para la agricultura valenciana”.

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“Es cierto que la localización inicial, próxima a infraestructuras logísticas de entrada de mercancías y alejada de las principales zonas productoras mediterráneas, podría facilitar su contención, pero precisamente esta circunstancia tiene que ser interpretada como una oportunidad para actuar con anticipación y contundencia antes de que la plaga pueda establecerse o dispersarse hacia áreas productoras especialmente vulnerables como la Comunitat Valenciana”, señala.

Desde La Unió destacan que la Comunidad Valenciana “concentra una parte esencial de la producción citrícola española y europea, además de otros cultivos especialmente sensibles a esta plaga”, motivo por el que pide “anticipación y contundencia” dada la “elevada capacidad invasiva” de la especie y su “enorme impacto potencial sobre cultivos estratégicos”.

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