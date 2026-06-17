España

Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo: conjuntado con el vestido de 1.340 euros que es inevitable mirar

La última vez que la presencia de la princesa de Gales estuvo confirmada en el hipódromo tuvo que cambiar de planes a última hora

Guardar
Google icon
Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)
Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)

Kate Middleton ha reaparecido en Ascot con un vestido amarillo limón en su primera asistencia al hipódromo de Berkshire desde 2023, un regreso que despeja la ausencia de los dos últimos años, marcada primero por la quimioterapia y después por una cancelación de última hora mientras buscaba tranquilidad tras su tratamiento contra el cáncer.

La princesa de Gales ha acudido este miércoles por sexta vez a la cita hípica, después de perderse las ediciones de 2024 y 2025. Para su vuelta ha recuperado el modelo Brigitte de Roksanda, un diseño de crepe y seda ya usado en Jamaica y en Wimbledon en 2022, y que cuesta 1.340 euros en sus versiones aún disponibles.

PUBLICIDAD

El año pasado, su ausencia minutos antes del inicio del evento había reavivado la preocupación por su estado de salud. Entonces, un comunicado del Palacio de Kensington explicó que la princesa de Gales había decidido no asistir a Royal Ascot mientras seguía buscando “el equilibrio adecuado” tras su tratamiento contra el cáncer.

Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)
Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)

Kate ha aparecido del brazo del príncipe Guillermo en el segundo día de las carreras, dentro de la tradicional procesión desde el Castillo de Windsor. En el segundo carruaje, el heredero al trono viajaba frente al duque y la duquesa de Richmond y Gordon, mientras que en el primero lo hacían el rey Carlos III y la reina Camila junto a Lady Sarah Chatto y su marido, Daniel.

PUBLICIDAD

El llamativo ‘look’ de Kate Middleton

La prenda elegida para la reaparición ha sido el vestido Brigitte, de Roksanda: un diseño amarillo de crepe y seda con drapeado frontal, un enorme lazo en el escote, cintura entallada y falda acampanada. El modelo en ese color tan extravagante y que atrapa todas las miradas ya está agotado, aunque sigue a la venta en otros tonos por 1.340 euros. Eso sí, se vende como una prenda sin mangas, puesto que el de la princesa de Gales es personalizado.

Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)
Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)

Se trata de una pieza conocida en el armario de Kate Middleton. La llevó por primera vez al aterrizar en Jamaica durante su gira por el Caribe en 2022 y repitió poco después en la final de Wimbledon de ese mismo año. En Ascot la ha combinado con salones blancos de Gianvito Rossi y le ha dado un aire muy diferente al de sus anteriores apariciones.

El cambio más visible ha estado en el peinado y en los complementos. Kate Middleton ha optado esta vez por un moño bajo rematado con un tocado amarillo de la misma tonalidad exacta del vestido, ajustado al código de vestimenta del recinto. En las joyas, la princesa ha repetido la pulsera de perlas de tres hileras heredada de la princesa Diana, la misma que llevó en el Trooping the Colour del pasado fin de semana.

Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)
Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)

Por otro lado, en lugar de los pendientes de perlas con forma de flor que lució entonces, ha escogido unos pendientes de diamantes. Para este evento, la princesa suele inclinarse por el saucer hat, el tocado estilo plato, aunque a lo largo de su agenda oficial ha llegado a lucir todo tipo de tocados. A comienzos de esta misma semana, en el desfile por el Día de la Jarretera, había llevado una pamela en amarillo mantequilla.

Kate Middleton vuelve a Ascot

La vuelta de la princesa de Gales ha coincidido con la presencia de su madre, Carole Middleton, y de su cuñada Alizée, esposa de James Middleton, invitadas de nuevo personalmente por el rey Carlos III. Ambas ya habían representado a Kate Middleton con su presencia en el palco real durante su ausencia anterior.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Los príncipes Guillermo y Kate Middleton se han reunido con ellas tras la procesión. En ese entorno, el palco real ha vuelto a concentrar a parte de la familia real británica y del círculo más próximo a la Corona en una jornada en la que los reyes Carlos y Camila también tenían un caballo compitiendo.

La presencia de la princesa ha concentrado gran parte de la atención en una cita que reúne cada año a la élite británica en Berkshire y donde el protocolo del traje de día y los tocados forma parte del espectáculo. Aun así, Kate Middleton no es una habitual del hipódromo: desde su boda con Guillermo en 2011 apenas había asistido en cinco ocasiones antes de esta sexta vez en Ascot.

Temas Relacionados

Kate MiddletonCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Un estudio demuestra por qué dormir 11 minutos más cada día puede mejorar la salud del corazón

Los investigadores han detallado que dormir mal altera las hormonas que regulan nuestro apetito, lo que en muchas ocasiones nos lleva a comer alimentos procesados

Un estudio demuestra por qué dormir 11 minutos más cada día puede mejorar la salud del corazón

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

El rendimiento máximo que ofrece un arrendamiento tradicional es del 7,97%, mientras que el de cuartos puede alcanzar el 9,80%

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Indemnizan con 25.000 euros a una médica de Andalucía que sufrió una baja por ansiedad causada por el exceso de pacientes

El Servicio Andaluz de Salud negó que la crisis de ansiedad sufrida durante su jornada fuera un accidente laboral

Indemnizan con 25.000 euros a una médica de Andalucía que sufrió una baja por ansiedad causada por el exceso de pacientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

ECONOMÍA

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

El campo espera una bajada “progresiva y a diferentes velocidades” en el fertilizante con el acuerdo EEUU-Irán: “No podemos dar falsas esperanzas”

La UE abre la puerta a ‘megafusiones’ entre bancos europeos para competir con Estados Unidos y China

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Una leyenda de Croacia adelanta que Modric volverá al Real Madrid después del Mundial 2026

La trágica historia del jugador iraquí que ha marcado ante Noruega: su padre fue asesinado por Al Qaeda y su hermano está desaparecido

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026