Kate Middleton conquista una vez más el Trooping The Colour 2026 con uno de sus tocados: apuesta todo al azul cielo con unos pendientes en forma de flor

Kate Middleton conquista una vez más el Trooping the Colour 2026 con uno de sus tocados (Reuters)

La princesa de Gales, Kate Middleton, es una de las protagonistas este sábado de uno de los momentos más esperados del calendario de la Corona británica al participar en el Trooping the Colour 2026, el gran desfile militar anual que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III. La princesa ha recorrido The Mall de Londres en un carruaje histórico junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en lo que supone su segunda gran aparición pública de la primavera, tras su viaje a Italia el pasado mes de mayo.

El Trooping the Colour se celebra cada año en junio y tiene su origen en 1748, cuando el rey Jorge II estableció la práctica de festejar su cumpleaños en verano para garantizar las condiciones climáticas del desfile y ampliar el número de asistentes. Desde entonces, todos los monarcas han mantenido esa separación entre el cumpleaños personal y el oficial. Carlos III, pese a que nació el 14 de noviembre, sigue esa misma tradición de casi tres siglos.

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Sin embargo, todas las miradas han vuelto a dirigirse hacia Kate Middleton. Para esta edición, la princesa apostó por un conjunto en azul cielo, un tono diplomático, para seguir la estrategia mediante la cual la moda opera como herramienta de comunicación institucional. El diseño presenta una silueta clásica con solapas rematadas en ribetes blancos que aportan contraste y luminosidad, y un broche sobre las solapas que añade profundidad histórica al estilismo, una constante en las apariciones de la futura reina consorte.

Kate Middleton conquista una vez más el Trooping the Colour 2026 con uno de sus tocados (Reuters)

El ‘look’ de Kate Middleton en el Trooping The Colour 2026

La elección del color no parece casual. El azul cielo transmite la serenidad requerida para los tiempos que corren en la familia real británica. El tocado, en el mismo tono pastel del vestido con un llamativo detalle en forma de lazo, completa una imagen de perfecta cohesión. Las joyas elegidas fueron unos pendientes de flor de Cassandra Goad, piezas que aportaron brillo sin restar protagonismo al conjunto, mientras que el maquillaje se mantuvo en la misma línea: natural con piel luminosa y un acabado que refuerza la imagen de sobriedad elegante que caracteriza a la princesa.

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Kate Middleton conquista una vez más el Trooping the Colour 2026 con uno de sus tocados (Reuters)

La elección de este año guarda una continuidad visible con el estilismo del Trooping the Colour 2025, cuando Kate estrenó un abrigo-vestido aguamarina del modelo Bria, firmado por Catherine Walker, también rematado con detalles blancos y acompañado de una pamela de Juliette Botterill y unos pendientes de perlas con vínculos tanto a Isabel II como a Diana de Gales. En aquella ocasión, además, coordinó su imagen con la princesa Charlotte, reforzando la narrativa visual familiar que los de Gales manejan con precisión.

Un año después, la princesa mantiene la apuesta por la gama de los azules, aunque con un tono más suave que acentúa el componente simbólico del estilismo. Además, ha seguido con su tradición habitual al tomar una decisión muy simbólica para el broche que ha lucido: el broche de Regimiento de la Guardia Irlandesa. Se trata de una joya militar ya habitual en esta cita.

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Todos los detalles del Trooping The Colour 2026

El desfile ha reunido este año a 1.300 soldados, 300 músicos de bandas militares y 200 caballos montados por unidades de élite como la King’s Troop, Royal Horse Artillery y la Household Cavalry Mounted Regiment. Otros 250 agentes de seguridad se distribuyeron por toda la avenida The Mall para coordinar a los regimientos participantes. El protagonismo recae en el Primer Batallón de los Granaderos de la Guardia, que este año presentó su ‘color’ ante el monarca, una tradición que va rotando entre los regimientos de la Guardia y que se distingue por las formaciones de precisión, los uniformes históricos y los característicos gorros de piel de oso.

El rey Carlos III y la reina Camila en el Trooping The Colour 2026 (Reuters)

Carlos III llegó a la ceremonia en un carruaje tipo landó descapotable, formato que adoptó tras su diagnóstico de cáncer al dejar atrás los caballos, donde fue recibido con un saludo real en Horse Guards Parade y una salva de 41 cañonazos disparados desde Green Park por la Tropa Real de Artillería Montada del Rey. Tras inspeccionar a sus tropas, las bandas de la Guardia a Pie interpretaron una marcha militar.

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El rey Carlos III y la reina Camila en el Trooping The Colour 2026 (Reuters)

La jornada tendrá su punto culminante en el balcón del Palacio de Buckingham, desde donde los miembros de la familia real presenciarán el sobrevuelo de la Real Fuerza Aérea, que trazó en el cielo la bandera británica. Esa imagen, que en tiempos de Isabel II congregaba a una balconada repleta de Windsors, refleja ahora la nueva etapa de la monarquía: solo aparecen los miembros de la familia dedicados a tiempo completo a representar a la Corona.

Carlos III y Camila y los príncipes de Gales asisten a misa por Navidad.