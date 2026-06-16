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Moda real en clave familiar: la estrategia de Kate Middleton para coordinar looks con el príncipe de Gales y sus hijos

Durante Trooping the Colour 2026 en Londres, los miembros de la monarquía británica reforzaron una imagen de unidad con atuendos coordinados en tonos azules y blancos

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Trooping the Colour
La familia real británica consolida la coordinación de vestuario como sello en ceremonias oficiales (Photo by Lewis Langstaff-Wood/Alamy)

En el desfile Trooping the Colour 2026, Kate Middleton y sus hijos George, Louis y Charlotte aparecieron con vestimenta coordinada, una práctica ya instalada como rasgo de la familia real británica en ceremonias oficiales.

La imagen conjunta se vio desde su llegada en el carruaje Ascot Landau: los príncipes George y Louis llevaron corbatas azul claro que replicaban el tono principal del conjunto de su madre, mientras que la princesa Charlotte usó un vestido blanco con un lazo a juego en el cabello.

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La coordinación entre la princesa de Gales y sus hijos tuvo un peso particular en esta edición, en línea con el protagonismo que la imagen familiar ha ganado en compromisos públicos recientes de la realeza.

Coordinación cromática

Los tonos azul hielo y blanco estructuran una narrativa de sobriedad y continuidad institucional (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
Los tonos azul hielo y blanco estructuran una narrativa de sobriedad y continuidad institucional (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

El desfile Trooping the Colour 2026 destacó por la armonía cromática y formal de los atuendos. Kate Middleton eligió un vestido abrigo azul hielo de Catherine Walker Lafayette, con solapas blancas ribeteadas y cintura ceñida.

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El sombrero de ala ancha y forma escultural, decorado con un lazo del mismo tono, completó un conjunto que proyecta sobriedad y sofisticación.

Los accesorios seleccionados por la princesa, pendientes de perlas Cavolfiore de Cassandra Goad, zapatos de tacón blancos y un broche regimental de la Guardia Irlandesa, reforzaron la coherencia del look y aportaron un guiño sentimental a su papel institucional.

Kate Middleton elige un abrigo azul de Catherine Walker Lafayette con solapas claras y cintura ceñida (REUTERS/Toby Melville)
Kate Middleton elige un abrigo azul de Catherine Walker Lafayette con solapas claras y cintura ceñida (REUTERS/Toby Melville)

En paralelo, George y Louis llevaron trajes azul marino con camisas blancas y corbatas azul claro; uno de ellos lució una chaqueta cruzada con botones dorados. Charlotte, por su parte, optó por un vestido blanco de manga corta con doble hilera de botones y lazo al cuello, de corte clásico.

En la ceremonia Trooping the Colour, la familia real británica suele mostrar atuendos coordinados que refuerzan su imagen de unidad y solemnidad. Este 2026, la elección de tonos azules y blancos por parte de Kate Middleton y sus hijos destacó una vez más la importancia de la estética familiar en los actos públicos.

La combinación de elementos clásicos y detalles contemporáneos en la vestimenta proyectó un mensaje de continuidad y respeto por la tradición real.

El sombrero de Philip Treacy replica el color del conjunto y acentúa una silueta escultural y formal (REUTERS/Toby Melville)
El sombrero de Philip Treacy replica el color del conjunto y acentúa una silueta escultural y formal (REUTERS/Toby Melville)

La selección de prendas por parte de Kate Middleton responde a un equilibrio entre actualidad y respeto por el protocolo. El vestido abrigo azul hielo, aparentemente una nueva adquisición, se asocia a la firma Catherine Walker Lafayette. El sombrero de Philip Treacy, en el mismo tono, aporta un toque estructurado y moderno a la silueta.

Los pendientes de perlas y el broche de la Guardia Irlandesa aluden a la tradición y el papel institucional de la princesa, mientras que los zapatos de tacón blancos ofrecen un acabado pulido al conjunto. El peinado recogido acentúa la formalidad y permite que el sombrero y los pendientes sean protagonistas.

El énfasis en la selección cromática y el corte de las prendas permite a la princesa proyectar una imagen reconocible y coherente a lo largo del tiempo.

Atuendos de los príncipes George, Louis y Charlotte

La princesa Charlotte interpreta la moda infantil inglesa con un vestido blanco de corte clásico y lazo al cuello (REUTERS/Toby Melville)
La princesa Charlotte interpreta la moda infantil inglesa con un vestido blanco de corte clásico y lazo al cuello (REUTERS/Toby Melville)

La coordinación de los atuendos de los niños es uno de los elementos más observados en cada aparición pública de la familia real.

Este año, George y Louis llevaron trajes azul marino perfectamente ajustados, camisas blancas y corbatas azul claro, manteniendo una estética sobria y alineada con el atuendo de su madre. Uno de los príncipes lució una chaqueta cruzada con botones dorados, detalle que añade un matiz ceremonial.

Trooping the Colour
George y Louis sostienen una estética ceremonial con trajes marinos, camisas blancas y corbatas celestes (SOPA Images Limited/Alamy Live News)

La princesa Charlotte optó por un vestido blanco de manga corta, con doble hilera de botones y lazo al cuello, en una interpretación clásica y atemporal de la moda infantil inglesa. El lazo a juego en el cabello y las líneas limpias del vestido refuerzan la imagen de elegancia discreta y coordinación familiar.

Uniformes y vestimenta de otros miembros de la familia real

El esquema de rojos, azules, blancos y dorados unifica a Carlos III, Camila y el príncipe de Gales en la puesta ceremonial (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
El esquema de rojos, azules, blancos y dorados unifica a Carlos III, Camila y el príncipe de Gales en la puesta ceremonial (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

El esquema cromático y formal se mantuvo en el resto de los miembros de la familia real presentes. El príncipe de Gales y el rey Carlos III vistieron uniformes militares rojos con charreteras doradas, fajines y numerosas condecoraciones. Los detalles en azul y dorado en los uniformes se integraron visualmente con los tonos seleccionados por Kate y sus hijos.

La reina Camila lució un abrigo rojo con botonadura dorada, guantes negros y un sombrero azul marino con adorno blanco. Este conjunto siguió el mismo esquema cromático, reforzando la unidad visual y la solemnidad del grupo en la ceremonia.

Britain's King Charles, Queen Camilla, Prince William, Kate, Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis appear on the balcony of Buckingham Palace during the Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles, as part of the official birthday celebrations, in London, Britain, June 13, 2026. REUTERS/Chris J. Ratcliffe
Britain's King Charles, Queen Camilla, Prince William, Kate, Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis appear on the balcony of Buckingham Palace during the Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles, as part of the official birthday celebrations, in London, Britain, June 13, 2026. REUTERS/Chris J. Ratcliffe

La imagen de la familia real durante el Trooping the Colour 2026 transmitió una impresión de cohesión institucional. Además, la viveza de los colores acentuaron la solemnidad y el carácter ceremonial del evento.

El uso de tonos rojos, azules y blancos responde a una estrategia visual que evoca la bandera británica y subraya la continuidad de la monarquía. La selección de accesorios y detalles personales en los atuendos de Kate Middleton aportó matices emotivos y cercanos, reforzando la conexión con el público.

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