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Petar Musa, la estrella croata del FC Dallas, anota en casa frente a Inglaterra en el Mundial 2026

El delantero de Croacia ha anotado el empate a dos ante los ingleses antes del descanso

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Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Petar Musa celebra su gol ante Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Inglaterra y Croacia están disputando la primera jornada del grupo L en el Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos. Ambas escuadras se han ido al descanso con empate a dos en el marcador y el gran culpable de ello ha sido Petar Musa, delantero del FC Dallas.

Petar Musa vive uno de los momentos más destacados de su carrera. El delantero croata, de 28 años, se ha consolidado como figura en el FC Dallas y mantiene a Croacia en la élite internacional. Su primer gol con la selección absoluta llegó en la victoria por 3-1 ante Islas Feroe y aseguró la clasificación al Mundial.

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Ahora ha podido anotar el segundo y ayudar a su país a empatar un partido en el que se vuelven a ver por detrás tras el tanto de Jude Bellingham. Sin embargo, el punta ha encontrado en Dallas un lugar donde sacar su mejor nivel, habiendo anotado 48 goles en tres temporadas.

Regreso a la selección

Musa, nacido en Zagreb el 4 de marzo de 1998, se desempeña como delantero tanto en el club texano de la Major League Soccer como en el combinado nacional croata. Desde su llegada a Dallas, acumula 48 goles en tres temporadas, la mayor cifra en la historia del club en ese periodo. Esta temporada suma 12 tantos en todas las competiciones en 13 partidos.

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Su gol en el penúltimo encuentro de la fase de clasificación europea se produjo tras un largo periodo fuera de las convocatorias. Musa no era citado a la selección desde octubre de 2023. Ahora, su regreso resulta determinante para el futuro de Croacia en el máximo torneo internacional.

El propio futbolista reconoce el impacto de ese tanto: “Fue increíble. La sensación era realmente difícil de describir con palabras”, afirma. “Llevaba mucho tiempo esperando ese momento, sobre todo porque la victoria aseguró la presencia de Croacia en el Mundial”.

Musa anota ante Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Musa anota ante Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Además, con su convocatoria se ha convertido en el segundo jugador en activo de FC Dallas que disputa el torneo, después de Jesús Ferreira en Catar 2022. El delantero exponía hace unos meses sus objetivos: “Seguiré trabajando duro con FC Dallas y espero ser convocado para el Mundial. Nada está garantizado, Croacia tiene muchos grandes jugadores, así que necesito mantenerme paciente, humilde y seguir esforzándome”

Según el propio Musa, su etapa en Dallas representa un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal: “FC Dallas ha sido realmente importante para mí. Representa un nuevo capítulo en mi carrera y en mi vida personal”. Considera que la última temporada es la mejor de su trayectoria, con más goles, asistencias y minutos que nunca, y cree que ese rendimiento se traslada también a la selección croata.

De Zagreb a Dallas

Antes de llegar a la MLS, Musa recorrió un camino marcado por varias etapas. Se formó en las inferiores de Hrvatski Dragovoljac y NK Zagreb, donde debutó en Primera División el 1 de marzo de 2016. En 2017 pasó al Slavia Praga y en la temporada 2019-20 terminó como máximo goleador de la liga checa con 14 tantos, convirtiéndose en el jugador más joven en lograrlo.

Posteriormente, juegó cedido en el Union Berlin y Boavista. En Portugal marcó 12 goles y dio cuatro asistencias con Boavista, lo que llevó al club a ejecutar la opción de compra. Más tarde, firmó con el Benfica en 2022, donde sumó 11 goles en su primera temporada y contribuyó al título de liga. El 1 de febrero de 2024 se incorporó a FC Dallas, que pagó 9,7 millones de dólares, con opción a que la operación alcance los 13 millones en variables.

La impactante caravana de Croacia en la previa a su debut mundialista

En la selección croata, Musa debutó con la absoluta el 25 de marzo de 2023 en un empate 1-1 ante Gales. El delantero también ha destacado la fortaleza del actual grupo: “Tenemos a uno de los mejores mediocampistas del mundo en Luka Modrić, y es realmente impresionante ver lo que puede hacer a los 40 años. Tenemos un equipo fuerte, con jugadores de calidad en cada posición”.

Meses antes de la Copa del Mundo, con el conocimiento de que Dallas sería una sede principal, el propio Musa no pudo ocultar su ilusión: “Sería lindo si Croacia juega en Dallas. Sería algo especial, todo es posible”.

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