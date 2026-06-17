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Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

El delantero inglés ha anotado un penalti ante Croacia en el minuto 10

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Harry Kane anota ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)
Harry Kane anota ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)

Harry Kane, la máxima referencia de Inglaterra en este Mundial 2026 ha iniciado con buen pie el campeonato tras anotar de penalti a los diez minutos ante Croacia de penalti. De esta forma anota su noveno tanto en Copas del Mundo y se posiciona como candidato a liderar la tabla de goleadores.

El delantero del Bayern Múnich viene a este Mundial como principal estrella y líder de una generación inglesa que está en busca de su segunda estrella. Para Vincent Kompany ha sido un pilar fundamental en la conquista de la Bundesliga y la Copa alemana, sumado a un gran desempeño en la Champions League llegando a semifinales.

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Kane ha anotado 61 tantos y repartido ocho asistencias en los 56 partidos que ha disputado esta temporada con el equipo alemán, marcando así la que hasta el momento es su mejor campaña como profesional.

Candidato al Balón de Oro

Tras lograr esas estadísticas, el gran recorrido en Europa y los títulos en Alemania, Harry Kane se postula de esta forma como uno de los candidatos claros a llevarse el Balón de Oro. Por consiguiente, un buen desempeño en la Copa del Mundo podría multiplicar sus posibilidades de llevarse este premio individual.

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El canterano del Tottenham Hotspur ha encontrado en Alemania los títulos que había estado persiguiendo durante toda su trayectoria, ya que siempre se había quedado cerca pero nunca llegaban a sus vitrinas. Debido a ello se le llegó a considerar como “gafe”, pues si primer trofeo colectivo fue la pasada Bundesliga 2024/2025.

Kane celebra su gol ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)
Kane celebra su gol ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)

Previo a ese trofeo el delantero había perdido dos finales de Eurocopa, una Champions League y varios títulos nacionales en Inglaterra e incluso en Alemania, donde el Bayern había sido dominador durante años.

Pese a su pasado sin títulos, a nivel individual la historia es diferente, pues es el segundo máximo goleador de la historia de la Premier League, con 213 goles, y ha conseguido recientemente la Bota de Oro. Además, en el Mundial de 2018 también obtuvo esa presea tras anotar 6 tantos.

Referencia en Inglaterra

En los ‘Three Lions’ Kane es el capitán y ha mostrado, en entrevistas previas, su ilusión por liderar a su país antes de su estreno mundialista. “Jugar por Inglaterra es mi cosa favorita. Vestir esta camiseta es algo que hago con muchísimo orgullo”, afirmó.

Kane manifestó que, como capitán, asume la tarea de establecer el ejemplo tanto para sus compañeros como para el equipo, los seguidores y toda la nación. Respecto a la Copa del Mundo, resaltó el valor especial que tiene para él dirigir nuevamente al grupo en un torneo de esa magnitud y señaló que el plantel llega con grandes expectativas. Además, transmitió su entusiasmo al afirmar que atraviesa un excelente momento personal y que espera con ansias el inicio de la competencia.

En esta convocatoria, la primera de Tomas Tuchel en un gran torneo, destacan grandes jugadores jóvenes como el capitán del Chelsea,Reece James, y los centrocampistas Declan Rice y Jude Bellingham. En la delantera, Harry Kane estará acompañado por jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkinsy el reciente fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon.

(En ampliación)

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