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Croacia cae ante Inglaterra, pero sus datos siguen siendo sorprendentes: es la tercera derrota en los últimos tres Mundiales

Los croatas han demostrado ser uno de los bloques más sólidos en los últimos años

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Croacia en un parón de hidratación. (REUTERS/Hannah Mckay)
Croacia en un parón de hidratación. (REUTERS/Hannah Mckay)

Croacia es una de las selecciones que mejor rendimiento ha tenido en los últimos Mundiales, algo que reflejan muy bien las estadísticas. En las anteriores dos ediciones consiguió un segundo puesto, en el año 2018, y un tercer puesto, en el 2022. Pero lo sorprendente es que tan solo ha perdido dos partidos entre ambos torneos.

La primera de esas derrotas se produjo en la final de Rusia 2018 frente a Francia, que impidió a los croatas conquistar su primera Copa del Mundo. La segunda llegó en las semifinales de Catar 2022, cuando la Argentina de Lionel Messi frenó el sueño balcánico con una contundente victoria.

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Pese a ello, Croacia logró rehacerse para conquistar el tercer puesto y confirmar su condición de una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Sin embargo, hoy ha caído 4 a 2 frente a Inglaterra. A pesar de la holgada derrota, los croatas han dado la cara y han jugado de tú a tú contra una de las favoritas.

La generación dorada de Croacia

El éxito de Croacia en los últimos Mundiales no es fruto de la casualidad. Detrás de estos resultados se encuentra una generación de futbolistas que ha marcado una época en el país balcánico y que ha conseguido competir de igual a igual con algunas de las mayores potencias del planeta.

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La gran referencia de este grupo es Luka Modric. El centrocampista, que disputa su quinto Mundial a los 40 años y ha sido el líder futbolístico y emocional de la selección durante más de una década.

Luka Modric. (Reuters/Maria Lysaker)
Luka Modric. (Reuters/Maria Lysaker)

Su influencia va mucho más allá de los goles o las asistencias, ya que ha sido el encargado de marcar el ritmo de los partidos y guiar a sus compañeros en los momentos de mayor presión. Su actuación en Rusia 2018 le permitió ganar meses depués el Balón de Oro y consagrarse como el mejor jugador del mundo.

Junto a él también han estado presentes en las tres últimas ediciones Ivan Perisis y Mateo Kovacic. El primero se ha convertido en uno de los futbolistas más decisivos de la historia de la selección croata gracias a su capacidad para aparecer en los momentos importantes. De hecho, marcó en las semifinales de 2018 contra Inglaterra y también vio puerta en la final frente a Francia.

Por su parte, Kovacic ha aportado equilibrio, trabajo y calidad en la sala de máquinas, formando junto a Modric uno de los centros del campo más competitivos del fútbol internacional.

Kovacic en un partido. (REUTERS/Antonio Bronic)
Kovacic en un partido. (REUTERS/Antonio Bronic)

Otro nombre imprescindible es el de Ivan Rakitic. Aunque actualmente ya está retirado de la selección, fue una pieza fundamental en los Mundiales de 2018 y 2022. A esta generación también se ha sumado Livakovic, protagonista absoluto en Catar 2022. El guardameta fue decisivo durante la fase eliminatoria con varias actuaciones memorables. En este Mundial de 2026 ha comenzado demostrando que sigue siendo un seguro bajo palos, realizando siete paradas ante Inglaterra.

Gran parte de este éxito también lleva la firma de Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia desde 2017. Bajo su dirección, el combinado balcánico ha alcanzado una final mundialista, un tercer puesto y ha mantenido una notable regularidad competitiva.

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