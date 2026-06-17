España

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles

Guardar
Google icon
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero que le retire el pasaporte, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado regularmente cada 15 días a firmar.

En un interrogatorio que ha empezado sobre las 9:10 de la mañana y con una media hora de receso, Zapatero se ha centrado en negar ante el juez su influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por la crisis del coronavirus, según han informado fuentes de EFE.

PUBLICIDAD

Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles, tras casi tres horas ante el magistrado, por lo que no continuará mañana. A estas horas, de hecho, Calama se encuentra redactando la decisión sobre las medidas cautelares que le aplicará a Zapatero, que acaba de abandonar por una puerta secundaria y sin hacer declaraciones el edificio de la Audiencia Nacional.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

El exlíder del PSOE ha sido el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como investigado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

PUBLICIDAD

Las medidas cautelares son instrumentos procesales de carácter provisional que un juez puede imponer sobre la persona o el patrimonio de un investigado para garantizar el desarrollo del proceso y la eventual ejecución de una condena. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) las regula en sus artículos 489 a 519 y 528 a 544, y establece que, salvo la detención, solo pueden acordarse a instancia de parte -es decir, a petición de la Fiscalía o de alguna acusación-, mediante resolución judicial motivada. Su adopción exige que se den dos presupuestos: elfumus boni iuris-apariencia suficiente de que los hechos investigados son constitutivos de delito- y elpericulum in mora-riesgo de que la demora en el proceso frustre sus fines-.

El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

Calama acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”.

Con información de EFE

Temas Relacionados

Última Hora EspañaJosé Luis Rodríguez ZapateroCaso Plus UltraJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

El sector de la construcción e inmobiliario concentra casi un tercio de estas firmas que llevan años activas en números rojos, que aumentaron un 19% en la pandemia y suponen ya el 3% del total

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

El socialista ha comparecido durante tres horas y media imputado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

El experto recomienda utilizar esta tecnología para evitar imprevistos como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El líder del Ejecutivo aguanta una tensa sesión de control marcada por las acusaciones de la oposición y los ultimátums de sus aliados

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido hoy en el primer expresidente del Gobierno de España en declarar como investigado ante un tribunal. Ha defendido su inocencia y negado toda ilegalidad.

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles