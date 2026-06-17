La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero que le retire el pasaporte, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado regularmente cada 15 días a firmar.

En un interrogatorio que ha empezado sobre las 9:10 de la mañana y con una media hora de receso, Zapatero se ha centrado en negar ante el juez su influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por la crisis del coronavirus, según han informado fuentes de EFE.

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Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles, tras casi tres horas ante el magistrado, por lo que no continuará mañana. A estas horas, de hecho, Calama se encuentra redactando la decisión sobre las medidas cautelares que le aplicará a Zapatero, que acaba de abandonar por una puerta secundaria y sin hacer declaraciones el edificio de la Audiencia Nacional.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

El exlíder del PSOE ha sido el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como investigado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

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Las medidas cautelares son instrumentos procesales de carácter provisional que un juez puede imponer sobre la persona o el patrimonio de un investigado para garantizar el desarrollo del proceso y la eventual ejecución de una condena. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) las regula en sus artículos 489 a 519 y 528 a 544, y establece que, salvo la detención, solo pueden acordarse a instancia de parte -es decir, a petición de la Fiscalía o de alguna acusación-, mediante resolución judicial motivada. Su adopción exige que se den dos presupuestos: elfumus boni iuris-apariencia suficiente de que los hechos investigados son constitutivos de delito- y elpericulum in mora-riesgo de que la demora en el proceso frustre sus fines-.

El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

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Calama acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”.

Con información de EFE