Zapatero sale de la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado ya la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea.

A diferencia de su entrada, que ha sido por la puerta reservada para jueces, fiscales y funcionarios, el exlíder socialista ha salido de la sede judicial por el acceso de público, donde le ha recogido un coche, que ha salido del perímetro por la calle General Castaños.

PUBLICIDAD

Zapatero ha abandonado el edificio tras la celebración de una vistilla de medidas cautelares, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que le retire los pasaportes -también el diplomático- y que le obligue a comparecer quincenalmente en el juzgado.

Una petición que también ha formulado el PP, que dirige las acusaciones populares, aunque el partido ha trasladado la solicitud de otras acusaciones de pedir prisión provisional para el expresidente.

PUBLICIDAD

Ahora el juez José Luis Calama debe adoptar una decisión. EFE