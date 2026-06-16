Ya se conoce a los finalistas de ‘Masterchef 14′: un “que os den” a los jueces y la aparición de Tamara Falcó marcan la semifinal

Pepe y Carlota, los dos últimos concursantes de los que se debate su paso a la final. / Captura de pantalla

La semifinal de Masterchef 14 no ha estado exenta de polémicas ni de broncas varias entre los concursantes, con el epicentro situado en Pepe. El programa de hoy ha estado acompañado de tres tipos distintos de cocinados: unas recetas de cocina holística del chef Rasmus Munk, los dulces de la jovencísima repostera Mar Ibáñez y la prueba en equipos, ideada por el chef Carlos Casillas. Tras las tres demostraciones de técnica y creativad, se ha conocido los cuatro concursantes que han pasado a la final: Annie, Camilla, Chambo y Carlota.

Del mismo modo, el participante expulsado en esta ocasión ha sido Pepe, tras una gala en la que las reacciones han estado a flor de piel con una tercera prueba marcada por el reto de realizar 25 elaboraciones para un mismo postre de chocolate, albaricoques y setas. El concursante, durante el cocinado, ha soltado un “que os den” hacia los jueces, lo que no ha sido recriminado durante la emisión.

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La primera parte de la noche ha estado dedicada a la cocina holística, una disciplina orientada al bienestar emocional, la salud y la calidad de vida a través de la alimentación. Para ese reto, los aspirantes han trabajado con el chef danés Rasmus Munk, presentado por ese medio como doble estrella Michelin, bicampeón del título The Best Chef y una referencia de esa corriente culinaria. En esa prueba, las dos concursantes más destacadas han sido Camilla y Annie. El jurado ha felicitado especialmente a la primera porque había hecho “el plato que tú querías aunque sabías que era difícil”, mientras que Annie ha recibido una valoración positiva por el equilibrio de sabores.

Annie, Camilla, Chambo y Carlota pasan a la final de la 14ª edición del concurso culinario de RTVE. / Captura de pantalla

Quiénes son los finalistas de ‘MasterChef 14′ y cómo ha sido su paso a la final

Entre las dos mejores del primer reto, Annie ha sido la ganadora y se ha llevado un viaje de cuatro días a Finlandia para cuatro personas, dado que su plato fue el más parecido al original de Munk. El programa ha dejado además uno de los momentos más comentados de la noche con Tamara Falcó, invitada en esta semifinal junto a Saúl Craviotto, ambos exganadores de MasterChef Celebrity. Durante una conversación sobre el running, Jordi Cruz le ha dicho: “O sea, que Íñigo va a correr y tú a comer”.

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La respuesta de Falcó ha derivado en el desliz que TVE finalmente ha mantenido en emisión. La colaboradora ha dicho: “No, Íñigo va a comer más que yo. Hizo el Iron Man y después nos pegamos tal festín por Italia que, cuando se pesó el lunes, no había bajado un gramo”. Al darse cuenta de lo que acababa de contar, añadió: “Me va a matar. Esto cortamos”.

La prueba de exteriores ha trasladado después a los semifinalistas al restaurante Barro, en Ávila, donde el chef Carlos Casillas ha diseñado un menú para 24 comensales. El cocinero trabaja con producto local, con una filosofía de desperdicio cero y sostenibilidad, lo que se enmarca en lo que se promueve desde el programa culinario de RTVE.

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Annie y Camilla han vuelto a ser las mejores en ese desafío y se han convertido en las primeras finalistas. Carlota ejercía como doble capitana y la decisión del jurado de enviar a eliminación a Carlota, Chambo y Pepe ha llegado después de un servicio en el que los problemas se han concentrado, sobre todo, en Pepe y Chambo, quienes han acusado a Carlota de armar una estrategia en su contra.

El chef Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, presenta su concepto de 'raíces evolucionadas', una cocina que parte de la tradición para fusionarse con influencias de todo el mundo.

La expulsión de Pepe por higiene y caos en la última prueba: “Ha batido su récord personal de suciedad”

La última eliminación ha girado en torno a la repostera Mar Ibáñez, que ha planteado un postre de vanguardia con 25 elaboraciones y con chocolate, albaricoque y setas como ingredientes principales. Ibáñez es conocida por incorporar a sus creaciones ingredientes poco habituales como vegetales o pasta miso.

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En ese tramo final, Pepe ha sido, sin lugar a dudas, el aspirante más desbordado de la noche. El concursante ha mezclado nata con los dedos, ha cogido ingredientes con las manos y ha reconocido que había “batido su récord personal de suciedad”. Cuando los jueces han tratado de aconsejarle, les ha respondido “que os den”. Las valoraciones del jurado han sido también desiguales en ese último cocinado. Carlota ha presentado un postre con “mucho mérito, buenas texturas y sabor”; el de Chambo ha sido considerado correcto aunque “ñoño”; y el plato de Pepe apenas invitaba a ser probado por “la poca higiene” con la que lo había preparado.

El veredicto final ha expulsado a Pepe y ha completado la nómina de aspirantes que pelearán por el título. Chambo y Carlota se han sumado así a Annie y Camilla en la final, mientras que el plato “Esperanza” de Chambo le ha servido para alcanzar esa última ronda.

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