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Íñigo Onieva comparte su álbum de fotos más personal junto a Tamara Falcó: las imágenes de su viaje a Shanghái

La marquesa de Griñón y su marido vivieron una romántica escapada a la ciudad China y, ahora, el empresario ha revelado varias fotografías de su viaje en su cuenta de Instagram

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Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)
Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)

Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva, parecen haber hecho del pasaporte su accesorio más valioso, pues han vuelto a situarse en el centro de todos los focos tras compartir los detalles de su última y ambiciosa aventura por tierras asiáticas. En esta ocasión, el destino elegido por el matrimonio ha sido Shanghái, la metrópolis más vibrante de China, donde han disfrutado de un paréntesis de desconexión absoluta antes de retomar una agenda laboral que echa humo.

A través de sus redes sociales, el empresario ha abierto el álbum de fotos familiar para mostrarnos su paso por el Bund, la icónica zona peatonal conocida como el Waitan. Con más de dos kilómetros de paseo a orillas del río Huangpu, la pareja se dejó seducir por un paisaje donde la arquitectura colonial convive con la agresiva modernidad de Pudong, el corazón financiero de la ciudad. Paseando por lo que muchos denominan el ‘Wall Street de Oriente’, Tamara e Íñigo han aprovechado para detener el reloj y disfrutar de un romanticismo cosmopolita lejos del ruido mediático de España.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)
Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)

Este periplo chino no ha sido una casualidad, sino la continuación de un viaje que comenzó hace apenas una semana en el país del sol naciente. La incursión en Asia tuvo un motor muy concreto: la superación personal de Íñigo Onieva. El hermano de la actriz Alejandra Onieva se había marcado como reto conquistar la Maratón de Tokio, una de las pruebas más exigentes del circuito mundial.

Joyas arquitectónicas, templos y santuarios: el viaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Asia

Fiel a su papel de seguidora número uno, la marquesa de Griñón no ocultó su admiración por la disciplina de su marido: “Siempre consigues todo lo que te propones”, escribía la hija de Isabel Preysler en sus redes, desbordante de orgullo. Pero no todo fue running y asfalto. El matrimonio supo exprimir su estancia en Japón visitando joyas arquitectónicas y espirituales como el templo budista de Kiyomizu-dera o el místico santuario de Fushimi Inari Shrine.

Fue allí donde la hija de Isabel Preysler, siempre conectada con su faceta religiosa, se sumergió en las tradiciones locales compartiendo imágenes con los Ema, esas pequeñas tablillas de madera donde los fieles depositan sus anhelos. El deseo de la marquesa no pudo ser más revelador y profundo. Según ¡Hola!, pidió “felicidad, amor y sabiduría para toda la vida hasta que me reúna con mi padre, Dios, en el cielo”, además de buscar la protección de los Omikuji para “dejar atrás la mala suerte y atraer la buena”.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó en su viaje a Japón (Instagram / @ionieva)
Íñigo Onieva y Tamara Falcó en su viaje a Japón (Instagram / @ionieva)

Este retiro dorado llega en un momento de plenitud profesional para ambos, lo que explica la necesidad de este “respiro” en Asia. Tamara Falcó se ha consolidado como la gran estrella del prime time en El Hormiguero, donde sus intervenciones semanales siguen siendo lo más comentado de la tertulia de Pablo Motos.

Por su parte, Íñigo Onieva está viviendo su gran año como empresario en el barrio de Salamanca con la apertura de Vega Members Club, un proyecto que comparte con socios de la talla de Cristiano Ronaldo. Íñigo ha traído a Madrid la exclusividad de los clubes privados que tanto le marcaron en su etapa británica. Su implicación en este nuevo templo del ocio nocturno es total, alejándose de la imagen de simple inversor para remangarse en la gestión diaria.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)
Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su viaje a Shanghaí (Instagram / @ionieva)

Con las pilas cargadas tras recorrer los rascacielos de Shanghái y los templos de Kioto, el matrimonio regresa a Madrid para afrontar el final de temporada. Ella, entre cámaras y guiones; él, supervisando la evolución de un negocio que ya es la comidilla de la alta sociedad madrileña. Asia ha sido el escenario de su paz, pero Madrid vuelve a ser el tablero donde Tamara e Íñigo siguen moviendo sus piezas con maestría.

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