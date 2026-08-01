La ola de calor llega a su fin, pero no los avisos por altas temperaturas: máximas de hasta 43 grados y alertas naranjas por tormentas

Una persona usa un paraguas para protegerse del sol mientras pasea por el Puente Romano de Córdoba. (EFE/Salas)

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La cuarta ola de calor del verano llega a su fin. Ayer, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizó el aviso especial por este episodio de altas temperaturas y señaló como último día de la situación este viernes. Así, ayer, se alcanzaron máximas de más de 42 grados en distintos puntos del país, especialmente en Andalucía: en Montoro (Córdoba), 42,9 grados a las 17.40 horas; en Jalance (Valencia), 42,6 grados a las 17.00, o en La Rambla (Sevilla), 42,6 grados a las 17.40.

Aunque finalice la alerta por ola de calor, no lo harán del todo las altas temperaturas, pues hoy se esperan máximas de hasta 40-42 grados especialmente en la vertiente atlántica de Andalucía y en la cuenca del Genil. Sin embargo, en buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo.

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Estos serán “ligeros pero suficientes para no alcanzar el nivel naranja de aviso y, por lo tanto, es probable que para este día ya no se cumplan las condiciones de aviso especial de ola de calor”, ha señalado al Aemet.

Una mujer fotografía un termómetro que marca 44 grados en Córdoba este viernes. (EFE/Salas)

Así, este sábado las temperaturas serán significativamente elevadas en interiores de las mitades sur y este peninsular, así como en Canarias y zonas de Baleares. Las máximas ascenderán de forma generalizada en la mayor parte del país, siendo estos aumentos más acusados en el norte y noroeste peninsular.

Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares; superando incluso los 40 en la vertiente atlántica de Andalucía. Las mínimas también tenderán a aumentar, exceptuando en el cuadrante nordeste peninsular con descensos. Se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.

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Avisos por calor, tormentas y lluvias

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas naranjas y amarillas por altas temperaturas máximas en 12 comunidades autónomas. Los vemos por provincias. En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran este sábado Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, así como Gran Canaria. En nivel naranja están Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, así como las islas canarias de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

A estas alertas se suman avisos por tormentas en Almería, Zaragoza, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona (naranja), Murcia, Alicante, Castellón (naranja) y Valencia (naranja), así como por lluvias en Barcelona, Girona, Lleida, Alicante y Valencia.

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Esto se debe a que se esperan chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en zonas del interior este peninsular (Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete), pudiendo ser localmente muy fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana.

A partir del mediodía de este domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste traerá un cambio de masa de aire generalizado que hará descender las temperaturas primero en el cuadrante suroccidental. Así, se espera que el lunes en toda la Península y Baleares se alcancen unos valores térmicos más propios de la época del año.

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