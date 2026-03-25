España

El absentismo laboral se dispara: 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su empleo y el 23% lo hace sin baja médica

La industria es el sector que concentra el mayor porcentaje de ausencias, con el 7,5% de las horas pactadas, seguido de los servicios y la construcción, mientras que Canaria lidera el ranking de las comunidades autónomas

Guardar
Una doctora concede la baja
Una doctora concede la baja laboral a un paciente. (@RvstaSegSocial en X)

El absentismo laboral vuelve a situarse en el centro del debate entre sindicatos y empresarios en España. Al cierre de 2025, el 7,1% de las horas pactadas no se trabajaron, una cifra que roza máximos históricos y que confirma una tendencia al alza en el mercado laboral.

Así lo recoge el último informe de Randstad Research, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. El dato supone un incremento de cuatro décimas respecto al año anterior y devuelve la tasa a niveles no vistos desde principios de 2022.

Este aumento del absentismo refleja un fenómeno cada vez más estructural, que va más allá de situaciones puntuales y plantea interrogantes sobre la productividad y la competitividad de las empresas españolas.

Las bajas médicas impulsan el repunte

Una parte significativa del absentismo está directamente relacionada con las bajas médicas. En concreto, la tasa de incapacidad temporal se situó en el 5,5% en el cuarto trimestre de 2025, tres décimas más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, no todas las ausencias responden a problemas de salud. De hecho, el informe revela que una parte relevante del absentismo se debe a otros factores, como cuestiones personales o laborales.

En términos absolutos, cada día, una media de 1.595.211 personas no acudieron a su puesto de trabajo en España durante el cuarto trimestre de 2025. De ellas, 1.239.732 estaban de baja médica, mientras que más de 355.000 se ausentaron por motivos distintos. Esto significa que el 22,8% de las ausencias no están vinculadas a incapacidad temporal.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Un problema estructural que afecta a la productividad

“El hecho de que el absentismo laboral roce máximos históricos a cierre de 2025 responde a un fenómeno estructural, impulsado principalmente por el aumento de las bajas por incapacidad temporal”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research.

A ello se suma un contexto de mayor complejidad en el mercado laboral, donde factores como “el desajuste entre el trabajador y su puesto, las dificultades de conciliación o el bienestar emocional están ganando peso”, incide el experto.

Argumenta que el elevado nivel de absentismo laboral, especialmente cuando no está vinculado a una incapacidad temporal, “sigue siendo un factor que perjudica la productividad y resta competitividad a las empresas”.

La industria lidera las ausencias

Por sectores, el de la industria fue el que registró la mayor tasa de absentismo, con un 7,5% del total de las horas pactadas, seguido de los servicios, con un 7,1%, y, en tercer lugar, el de la construcción, con un 5,9%. En el caso de absentismo por incapacidad temporal, la industria se sitúa en el 5,8% del total de horas trabajadas, los servicios en el 5,5%, y la construcción en el 4,7%.

El análisis por ramas de actividad revela contrastes muy marcados. Algunas actividades presentan niveles de absentismo especialmente elevados. Entre ellas destacan los servicios postales y de correos (12,3%), los servicios a edificios y jardinería (11,8%), los juegos de azar (11,5%), la asistencia en residencias (11,2%) y la gestión de residuos (11%).

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se registran en sectores como el empleo (2,9%), las actividades jurídicas y de contabilidad (3,1%), el sector inmobiliario (3,6%) o los servicios de arquitectura e ingeniería (3,7%).

Top 10 sectores con mayor
Top 10 sectores con mayor y menor absentismo. Fuente Randstad Research e INE

Canarias encabeza el absentismo por regiones

El fenómeno también presenta importantes diferencias territoriales. La brecha entre comunidades supera los tres puntos porcentuales, lo que evidencia la heterogeneidad del fenómeno. Canarias lidera el ranking de absentismo en España, con una tasa del 9,1% de las horas pactadas. A continuación se sitúan Cantabria (8,9%), País Vasco (8,8%) y Asturias y Galicia, ambas con un 8,6%.

En el lado contrario, Baleares registra la tasa más baja, con un 6%, seguida de la Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,2%). Estas regiones presentan niveles significativamente inferiores a la media nacional, lo que podría estar relacionado con su estructura productiva o con características específicas de su mercado laboral.

En cuanto a la evolución, Cantabria protagoniza el mayor incremento, con una subida de más de un punto porcentual hasta alcanzar el 8,9%. Le sigue Asturias, con un aumento de un punto que sitúa su tasa en el 8,6%. También destacan Canarias y Galicia, que experimentan subidas de ocho décimas.

Absentismo por CCAA en el
Absentismo por CCAA en el cuarto trimestre 2025. Fuente Randstad Research e INE

Por el contrario, La Rioja es la única comunidad que logra reducir su nivel de absentismo, con un descenso de dos décimas. En el resto de regiones, los cambios han sido más moderados, con variaciones de una o dos décimas, como en País Vasco (8,8%), Navarra (7,4%) y Cataluña (7,1%), lo que confirma una tendencia generalizada al alza en todo el país.

Un reto creciente para empresas y economía

El aumento del absentismo plantea un desafío cada vez mayor tanto para las empresas como para el conjunto de la economía española. Más allá de las cifras, el fenómeno refleja transformaciones profundas en el mercado laboral, desde el impacto de la salud y el bienestar hasta las dificultades de adaptación entre oferta y demanda de empleo.

En un contexto de crecimiento económico moderado, contener el absentismo se perfila como una de las claves para mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad del modelo laboral en los próximos años.

Temas Relacionados

EmpleoBaja MédicaBaja LaboralTrabajadores EspañaDerechos LaboralesSeguridad SocialEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vicky Martín Berrocal planea comprarse una finca como la de Nuria Roca y Juan del Val en la sierra de Gredos: “Es como mágico, me imagino ahí”

Tras la compra de la pareja de televisivos, la diseñadora andaluza ha puesto el ojo en la misma zona para ampliar su patrimonio inmobiliario

Vicky Martín Berrocal planea comprarse

Resultados del Sorteo 2 de Super ONCE: números ganadores del 25 de marzo del 2026

Juegos Once difundió de manera oficial la afortunada combinación de las 12:00 horas; descubra si es el nuevo millonario

Resultados del Sorteo 2 de

Sorteo 1 de Super ONCE: ganadores del Sorteo 1 de este 25 marzo

Con las loterías de Juegos Once tienes la posibilidad de obtener millones de euros en premios

Sorteo 1 de Super ONCE:

Bailarina en un club de striptease y clave en la trama de Zendaya: así es el personaje de Rosalía en la tercera temporada de ‘Euphoria’

La cantante catalana dará vida a Magick en la serie de HBO Max, que tras cuatro años de parón vuelve el próximo 12 de abril

Bailarina en un club de

El truco que te ayuda a recordar lo que aprendes y no se te olvide al momento, según la ciencia

Hacer pequeños cambios a la hora de memorizar puede ayudarte a afianzar los nuevos conocimientos

El truco que te ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Noelia Castillo, la joven que

Noelia Castillo, la joven que se enfrentó a su padre para lograr la eutanasia, se pronuncia a un día de morir: “Mi madre me quiere ver cerrar los ojitos. La respuesta es no”

El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

Una mujer logra que la Audiencia de Barcelona anule la deuda de más de 6.300 euros que debía por un MBA que hizo con EAE Business School

Elisa Mouliaá alega estar de baja por ansiedad y pide suspender su declaración en la querella por presuntas calumnias interpuesta por Íñigo Errejón

España y Estados Unidos se comprometen a mantener una relación de más de 200 años: “Las amistades se forjan en el sacrificio”

ECONOMÍA

Los viajeros cambian el AVE

Los viajeros cambian el AVE por el avión para ir de Madrid a Barcelona después de que Renfe, Iryo y Ouigo disparen sus precios un 36%

¿Puede el Gobierno central intervenir el mercado de la vivienda pasando por encima de las comunidades autónomas?

Las ayudas para la reconstrucción tras la DANA impulsan a la Comunidad Valenciana como la región líder en crecimiento este año

En qué comunidades autónomas te puedes deducir los productos sin gluten en la declaración de la renta 2026 si eres celiaco

Las cuatro comunidades autónomas en las que sale gratis heredar hasta un millón de euros

DEPORTES

Martin Landaluce, la joven perla

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy

El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada

El Santiago Bernabéu entra en el mundo del tenis: se convertirá en pistas para el Mutua Madrid Open

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano