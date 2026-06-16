Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

Un trabajador de la construcción en un andamio en el Banco de España en el centro de Madrid. REUTERS/Andrea Comas

La batalla por garantizar el cumplimiento del nuevo plan de pensiones de la construcción acaba de entrar en una nueva fase. CCOO del Hábitat ha anunciado el lanzamiento de una campaña estatal de información, vigilancia y denuncia para asegurar que todas las empresas del sector realizan las aportaciones obligatorias al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, una medida que afecta a más de un millón de trabajadores en toda España.

El sindicato ha hecho pública esta iniciativa durante una rueda de prensa celebrada en la Comunidad Valenciana, donde sus responsables han alertado de que miles de trabajadores podrían estar viendo vulnerado un derecho laboral recogido en el VII Convenio General de la Construcción.

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Según la organización sindical, los datos disponibles muestran un nivel de incumplimiento preocupante apenas seis meses después de que el plan pasara a ser obligatorio para el conjunto de las plantillas del sector desde el 1 de enero de 2026.

Un derecho conquistado en la negociación colectiva

El secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, destacó durante su intervención que el sector de la construcción suele presentarse como un referente en materia de diálogo social, aunque recordó que siguen existiendo importantes retos pendientes, como la implantación de coeficientes reductores para la jubilación o la reducción de los accidentes laborales mortales.

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Barragán puso en valor la firma del VII Convenio General de la Construcción y, especialmente, la creación del plan de pensiones sectorial, considerado uno de los avances sociales más importantes logrados en los últimos años para los trabajadores de la construcción.

Además, recordó que una de las principales conquistas sindicales fue eliminar la excepción que permitía dejar fuera del sistema a determinados empleados, garantizando así que desde 2026 el plan sea obligatorio para el 100% de las personas trabajadoras del sector.

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El plan de pensiones “es salario”

Sin embargo, la realidad detectada por el sindicato dista mucho de los objetivos marcados por el convenio. Barragán denunció que numerosas empresas continúan sin realizar las aportaciones correspondientes, privando a miles de trabajadores de una parte de su retribución diferida.

“Tenemos que dejar bien claro desde el principio que el plan de pensiones es salario”, afirmó el dirigente sindical, quien recordó que este derecho fue negociado para todos los trabajadores de la construcción durante el tiempo que permanezcan en activo en el sector.

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Desde CCOO consideran que ha llegado el momento de exigir el cumplimiento efectivo de lo pactado. Por ello, la organización anuncia una ofensiva sindical que combinará información, seguimiento y denuncias ante los organismos competentes.

Datos alarmantes en la Comunidad Valenciana

El secretario de Política Sectorial y Extensión Sindical de CCOO del Hábitat, Sergio López, explicó que la extensión obligatoria del plan de pensiones a toda la plantilla constituye una de las medidas más innovadoras incorporadas al convenio colectivo.

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No obstante, aseguró que durante los primeros meses de aplicación se han detectado fallos, irregularidades y prácticas empresariales que dificultan su correcta implantación.

Los datos recopilados por el sindicato en la Comunidad Valenciana son especialmente preocupantes. De las aproximadamente 22.000 empresas con trabajadores asalariados existentes en las tres provincias, menos de 10.000 han realizado aportaciones al plan de pensiones.

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Alicante, Valencia y Castellón repiten el mismo patrón

En Alicante, de un total de 9.140 empresas, únicamente unas 4.300 han efectuado aportaciones. En Castellón, la cifra asciende a 1.498 compañías cumplidoras sobre un total de 2.614. Mientras tanto, en Valencia apenas 4.200 empresas han realizado aportaciones de las cerca de 10.000 existentes.

Para López, estas cifras reflejan una conducta generalizada que no puede atribuirse a casos aislados. Según denunció, muchas empresas estarían aprovechándose de la situación para reducir costes laborales incumpliendo las obligaciones recogidas en el convenio.

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El responsable sindical insistió en que la campaña tiene como objetivo informar directamente a los trabajadores y facilitarles herramientas para comprobar si sus empresas están ingresando correctamente las aportaciones mediante la aplicación habilitada por VidaCaixa.

Varios albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

Una campaña de alcance nacional

La preocupación de CCOO no se limita al territorio valenciano. Los datos nacionales manejados por el sindicato muestran una situación muy similar en el conjunto del país.

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Según las cifras del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, en mayo de 2026 existían 136.431 empresas inscritas en la Seguridad Social dentro del sector. Sin embargo, poco más de 83.000 habían realizado aportaciones al plan de pensiones.

La situación también afecta a los trabajadores. Frente a una afiliación superior al millón de personas asalariadas, apenas unas 850.000 habrían recibido alguna contribución al sistema de ahorro para la jubilación.

Cerca del 40% de las empresas podría incumplir

A juicio de CCOO del Hábitat, estos datos evidencian que cerca del 40% de las empresas podrían estar incumpliendo sus obligaciones convencionales. Además, el sindicato calcula que más del 20% de los trabajadores de la construcción estarían siendo privados de un derecho reconocido expresamente en el convenio colectivo.

La organización considera especialmente grave esta situación porque genera una competencia desleal dentro del propio sector. Mientras unas empresas asumen los costes derivados del cumplimiento de la normativa laboral, otras obtienen ventajas económicas incumpliendo sus obligaciones.

Inspecciones, denuncias y presión sindical

Para revertir esta situación, CCOO desarrollará durante los próximos meses una amplia campaña estatal que incluirá miles de visitas a centros de trabajo repartidos por todo el territorio nacional.

La organización pondrá a disposición de los trabajadores materiales informativos específicos y utilizará toda su estructura sindical para canalizar reclamaciones ante la Inspección de Trabajo y las autoridades laborales competentes.

El mensaje lanzado por el sindicato es contundente. “No vamos a permitir que las empresas se adueñen de lo que no les corresponde”, afirmó el secretario general de CCOO del Hábitat del País Valencià, Josep Albors, quien calificó los datos de incumplimiento como “demoledores”.

Con esta ofensiva, el sindicato pretende garantizar que uno de los principales avances sociales conquistados por la negociación colectiva en la construcción se convierta en una realidad para todos los trabajadores y no quede únicamente reflejado sobre el papel.