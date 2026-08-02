España
Agregar Infobae enGoogle

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barcelona este domingo 2 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Barcelona este 2 de agosto:

En Barcelona se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 34% en el transcurso del día y del 34% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 9.

La predicción del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se encuentra al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este clima se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

PUBLICIDAD

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días con nevadas son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Barcelona se caracteriza por tener dos tipos de climas predominantes (Gobierno de Barcelona)
Barcelona se caracteriza por tener dos tipos de climas predominantes (Gobierno de Barcelona)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en BarcelonaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el espacio Schengen y por qué ha generado tanta polémica durante la crisis de Ceuta

El concepto que leemos en los titulares en los últimos días después de que Italia sea el primer país que ha planteado la suspensión de la libre circulación con España por la situación migratoria

Qué es el espacio Schengen y por qué ha generado tanta polémica durante la crisis de Ceuta

Comprobar La Primitiva hoy sábado 1 de agosto: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar La Primitiva hoy sábado 1 de agosto: números ganadores del último sorteo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | La UE le asegura a España su apoyo: contando el lado marroquí podrían ascender a 130 las víctimas mortales en el mar

Tanto el Ejército como la Policía Local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | La UE le asegura a España su apoyo: contando el lado marroquí podrían ascender a 130 las víctimas mortales en el mar

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 1 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este sábado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 1 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de la Primitiva: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es el espacio Schengen y por qué ha generado tanta polémica durante la crisis de Ceuta

Qué es el espacio Schengen y por qué ha generado tanta polémica durante la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | La UE le asegura a España su apoyo: contando el lado marroquí podrían ascender a 130 las víctimas mortales en el mar

La policía italiana advierte a Meloni que hay riesgos de bloqueo en aeropuertos y puertos al suspender el acuerdo Schengen con España en plenas vacaciones de agosto

El Rey expresa su “preocupación e indignación” por la crisis migratoria de Ceuta y señala que el Estado “debe evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”

La Unión Europea fija para el martes la cumbre extraordinaria tras la crisis en Ceuta y las fronteras Schengen: “Tenemos un sistema sólido, pero necesita ser fortalecido aún más”

ECONOMÍA

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic