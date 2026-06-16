Cómo hacer limonada casera en menos de 10 minutos: una bebida ideal para refrescarte durante el verano

Una jarra de limonada con hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor ya ha llegado a España y, teniendo tan cerca el verano, muchas personas optan por buscar bebidas refrescantes para combatir las altas temperaturas y mantenerse hidratadas a lo largo del día. Para ello, no hace falta recurrir a refrescos azucarados con muchas calorías.

Una opción saludable es hacer limonada casera, un clásico que nunca falla durante los meses de calor. Es perfecta para compartir en casa o incluso llevar en una botella al trabajo o a la playa, ya que además de refrescar, ayuda a mantener una correcta hidratación.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 9 minutos

Preparación: 9 minutos

Cocción: 0 minutos

Ingredientes

5 limones grandes y frescos 1 litro de agua fría 2-3 cucharadas de azúcar (entre 20-30 gramos) Hielo al gusto Hojas de hierbabuena o menta fresca

Cómo hacer limonada casera baja en azúcar, paso a paso

Lava bien los limones bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad o impurezas de la piel, y sécalos con un paño limpio antes de empezar. Ralla ligeramente la piel de uno de los limones, procurando coger solo la parte amarilla, ya que la parte blanca es ligeramente amarga. Esta ralladura ayudará a intensificar el aroma de la limonada. Exprime todos los limones hasta obtener el máximo de zumo posible y cuélalo con un colador fino para retirar pepitas y exceso de pulpa, consiguiendo una textura más suave. En un recipiente aparte, disuelve el azúcar en un poco de agua tibia, removiendo bien hasta que no queden grumos. Este paso facilita que se integre mejor en la bebida. Vierte el zumo de limón en una jarra grande y añade la mezcla de azúcar ya disuelta, removiendo para que los sabores comiencen a integrarse. Añade el agua fría poco a poco y prueba el resultado. Ajusta al gusto añadiendo un poco más de agua si la notas muy intensa o una pequeña cantidad extra de azúcar si la prefieres más suave. Incorpora la ralladura de limón y, si lo deseas, unas hojas de menta fresca ligeramente machacadas para potenciar el frescor, mezclando bien para repartir los aromas. Por último, añade hielo en abundancia justo antes de servir para mantener la limonada bien fría.

Descubre en este pegadizo video musical cómo el limón, más allá de su jugo, puede ser tu gran aliado. Aprende sobre su fibra soluble y su capacidad para regular la glucosa en sangre, avalado por estudios europeos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro vasos grandes. Si quieres preparar más cantidad, aumenta las cantidades de manera proporcional para mantener el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 25 kcal

Hidratos de carbono: 3,5 g (3 g de azúcar)

Grasas: 0 g

Proteínas: 0,3 g

Rica en vitamina C

Cabe destacar que se trata de estimaciones y los valores precisos dependen de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta un máximo de tres días, siempre que se mantenga bien tapada para evitar que absorba olores o pierda frescor. Antes de servirla, es recomendable removerla o agitarla suavemente, ya que los ingredientes pueden separarse con el reposo y así se vuelven a integrar bien los sabores.

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