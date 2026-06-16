España

Cómo hacer limonada casera en menos de 10 minutos: una bebida ideal para refrescarte durante el verano

Es fácil de hacer e ideal para refrescarte durante los días de más calor

Guardar
Google icon
Una jarra de vidrio transparente llena de limonada con cubitos de hielo y hojas de menta flotando, sobre una superficie de madera clara.
Una jarra de limonada con hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor ya ha llegado a España y, teniendo tan cerca el verano, muchas personas optan por buscar bebidas refrescantes para combatir las altas temperaturas y mantenerse hidratadas a lo largo del día. Para ello, no hace falta recurrir a refrescos azucarados con muchas calorías.

Una opción saludable es hacer limonada casera, un clásico que nunca falla durante los meses de calor. Es perfecta para compartir en casa o incluso llevar en una botella al trabajo o a la playa, ya que además de refrescar, ayuda a mantener una correcta hidratación.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 9 minutos
  • Preparación: 9 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  1. 5 limones grandes y frescos
  2. 1 litro de agua fría
  3. 2-3 cucharadas de azúcar (entre 20-30 gramos)
  4. Hielo al gusto
  5. Hojas de hierbabuena o menta fresca

Cómo hacer limonada casera baja en azúcar, paso a paso

  1. Lava bien los limones bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad o impurezas de la piel, y sécalos con un paño limpio antes de empezar.
  2. Ralla ligeramente la piel de uno de los limones, procurando coger solo la parte amarilla, ya que la parte blanca es ligeramente amarga. Esta ralladura ayudará a intensificar el aroma de la limonada.
  3. Exprime todos los limones hasta obtener el máximo de zumo posible y cuélalo con un colador fino para retirar pepitas y exceso de pulpa, consiguiendo una textura más suave.
  4. En un recipiente aparte, disuelve el azúcar en un poco de agua tibia, removiendo bien hasta que no queden grumos. Este paso facilita que se integre mejor en la bebida.
  5. Vierte el zumo de limón en una jarra grande y añade la mezcla de azúcar ya disuelta, removiendo para que los sabores comiencen a integrarse.
  6. Añade el agua fría poco a poco y prueba el resultado. Ajusta al gusto añadiendo un poco más de agua si la notas muy intensa o una pequeña cantidad extra de azúcar si la prefieres más suave.
  7. Incorpora la ralladura de limón y, si lo deseas, unas hojas de menta fresca ligeramente machacadas para potenciar el frescor, mezclando bien para repartir los aromas.
  8. Por último, añade hielo en abundancia justo antes de servir para mantener la limonada bien fría.

Descubre en este pegadizo video musical cómo el limón, más allá de su jugo, puede ser tu gran aliado. Aprende sobre su fibra soluble y su capacidad para regular la glucosa en sangre, avalado por estudios europeos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro vasos grandes. Si quieres preparar más cantidad, aumenta las cantidades de manera proporcional para mantener el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 25 kcal
  • Hidratos de carbono: 3,5 g (3 g de azúcar)
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 0,3 g
  • Rica en vitamina C

Cabe destacar que se trata de estimaciones y los valores precisos dependen de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta un máximo de tres días, siempre que se mantenga bien tapada para evitar que absorba olores o pierda frescor. Antes de servirla, es recomendable removerla o agitarla suavemente, ya que los ingredientes pueden separarse con el reposo y así se vuelven a integrar bien los sabores.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaLimónEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se prohíbe el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales sin el permiso de la persona implicada en toda la Unión Europea

Esta normativa se inscribe dentro de la nueva reforma de la ley europea de IA aprobada hoy en el Parlamento Europeo, que también exigirá a los desarrolladores “medidas de seguridad razonables”

Se prohíbe el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales sin el permiso de la persona implicada en toda la Unión Europea

Por qué es importante limpiar las zapatillas en verano y cómo hacerlo según los expertos

Es importante tener en cuenta factores como los materiales del calzado o la frecuencia de uso

Por qué es importante limpiar las zapatillas en verano y cómo hacerlo según los expertos

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

El actor británico debutó en el cine de la mano de Bayona en 2012, cuando apenas tenía 14 años

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 17 de junio: Luisa hará un descubrimiento sobre Rosalía y Braulio fracasará en su cortejo a Manuela

Enriqueta seguirá presionando a Braulio en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 17 de junio: Luisa hará un descubrimiento sobre Rosalía y Braulio fracasará en su cortejo a Manuela

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El responsable económico del viaje apostólico, Fernando Giménez Barriocana, ha informado de que se han superado los 25 millones de euros que se esperaban gastar durante la visita

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

ECONOMÍA

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

La “explotación invisible” de las empleadas domésticas internas: hasta 22 horas diarias al servicio de las familias

DEPORTES

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”

Sale a la luz el parte de lesiones de Ilia Topuria tras su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Un instituto de Noruega abre sus puertas por la noche para que alumnos y profesores vean juntos el debut de su selección en el Mundial 2026