Dónde quedó el “pajaporte” y qué relación tienen con la promesa de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Las nuevas leyes estatales exigen sistemas de verificación de edad para sitios web de contenido adulto, lo que motivó una protesta de Pornhub.

Cuando accedes a ‘Porn hub’, la mayor plataforma de pornografía online, aparece una ventana que te informa de que estás a punto de entrar a un “sitio web para adultos” y te pregunta si eres mayor de edad; con solo dar una respuesta afirmativa, tienes acceso directo a todo su contenido. Para obtener un perfil de Instagram, TikTok o Twitter solo hace falta incluir una fecha de nacimiento que muestre que el usuario es mayor de 14 años. Y, para tener cuenta de WhatsApp o Telegram, únicamente es necesario un número de móvil. Da igual que el límite de acceso a contenido pornográfico sea de 18 años o de 14 años en el caso de las redes sociales, porque nada garantiza que tras ese click haya un niño, niña o adolescente. A día de hoy, tras años de promesas del Gobierno, la realidad es que los menores siguen teniendo vía libre para entrar a cualquier entorno digital, por dañino y perjudicial que sea.

A principios de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometía desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Arabia Saudí que España prohibirá el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años -ahora mismo está en los 14 años-. Sin embargo, dos semanas después, el Ejecutivo no ha aclarado cómo piensa hacerlo. Así, esta se suma a la lista de promesas que se han ido lanzando a lo largo de la legislatura en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital y que no han llegado a término. De hecho, ni siquiera es nueva; ya estaba incluida en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que se dio a conocer en 2024. Pero,la mezcla de términos y particularidades lo hace todo más enrevesado.

En diciembre de 2023, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunciaba la creación de un sistema de verificación de edad que permitiría limitar el acceso de los menores de edad a contenidos sensibles o violentos, como la pornografía. En su presentación, la directora del organismo público, Mar España, explicaba que los ensayos que habían realizado partían o bien sobre una aplicación de verificación de edad o sobre una aplicación capaz de recuperar la edad de una persona a partir de documentos de identidad como el DNI o el pasaporte. Meses después, esa plataforma en desarrollo adquiría el nombre de Cartera Digital Beta, cuyo nombre se popularizó como “pajaporte” junto a las críticas ante la falta de garantías y el desconocimiento en torno a su funcionamiento.

En julio de 2024, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, presentaba esta Cartera Digital Beta, el wallet (portadocumentos digital) que incluiría un “sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos, tras culminar la fase de diseño de la herramienta con la publicación de las especificaciones técnicas”. Entonces, el ministro explicaba que había terminado la fase de diseño y se encontraban en la de desarrollo. “Durará algo más de dos meses, de forma que esté disponible para todos los ciudadanos al final del verano”, dijo. Terminó el verano y llegó el otoño, pero no la aplicación.

Imagen de la presentación de Cartera Digital Beta en 2024. (Ministerio de Transformación Digital y Función Pública)

El mes anterior, el 4 junio de 2024, el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales con el objetivo de “preservar y garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital”, que ya incluía la elevación de los 14 a los 16 años de la edad para prestar el consentimiento para el tratamiento de datos personales, que se traduce en un límite de facto para acceder a las redes sociales. En abril de 2025, se publicaba el texto firme del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Pero, no fue hasta octubre de este mismo año cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la tramitación del proyecto de Ley Orgánica tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox. En febrero de 2026, el proceso parlamentario continúa.

Entre las principales medidas que contempla la ley, se incluyen el aumento de la edad mínima de registro en redes, pero también la obligatoriedad para los fabricantes de terminales que permitan establecer medidas gratuitas de protección a los menores, como, por ejemplo, un sistema de control parental. También añade en el ámbito de las redes sociales que, tanto las plataformas como los influencers, tendrán la obligación de “establecer canales de denuncias, mecanismos de verificación de edad -en el caso de que el contenido difundido sea potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, moral o mental del menor- y cumplir con el principio de veracidad de la información prestada”. Pero aún no se ha aprobado. Entonces, ¿en qué ha quedado todo? Hay que ir por partes.

¿Qué ha pasado con el “pajaporte”?

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública explican a Infoabe que el mal llamado “pajaporte” se enmarca dentro de un proyecto mayor que engloba a toda la Unión Europea. Se trata de la Cartera Europea de Identidad Digital. Pero ¿qué relación tiene con la Cartera Digital Beta en la que el Gobierno empezó a trabajar en 2023? Son dos cosas distintas.

La Cartera Digital Beta (“pajaporte”) era un proyecto piloto en el que trabaja Transformación Digital con el objetivo de establecer una barrera para los menores a las páginas web de pornografía o contenido violento. Por otro lado, la Cartera Europea de Identidad Digital es una plataforma que está aún en proceso de elaboración, y en la que también trabaja el ministerio, para “almacenar y mostrar documentos digitales como permisos de conducción móviles y credenciales educativas”, todo ello desde el teléfono móvil. El Reglamento (UE) 2024/1183 por el que se establece el Marco Europeo de Identidad Digital establece que los Veintisiete deben proporcionar carteras de identidad digital de la UE a los ciudadanos “a más tardar a finales de 2026″.

Las fuentes citadas detallan que esta cartera -que sería como una física con documentos como el DNI, el permiso de conducir o la tarjeta sanitaria y que será válida dentro de todo el territorio de la Unión Europea- , incluirá credenciales, como la verificación de mayoría de edad. No obstante, el requerimiento de la normativa europea establece que esta herramienta esté disponible antes de 2027, pero la credencial de la mayoría de edad no tiene por qué estar lista para entonces; el objetivo es que se desarrolle.

“La característica de esta herramienta es que solo aportará la información imprescindible, es decir, si el usuario que se acerca, por ejemplo, a una página web de contenido para adultos y tiene que verificar si es mayor de edad, la información que el usuario va a aportar es únicamente si es mayor de edad o no lo es”, puntualizan. Añaden que, cuando esta herramienta esté operativa, en este tipo de páginas web aparecerá un QR que el usuario con su teléfono móvil tendrá que escanear. Y a través de esta aplicación, podrá verificar si es mayor de edad o no. Así, habrá un sistema de verificación “más robusto” que el actual, que se basa únicamente en responder a una pregunta.

Así, indican “cuando la norma esté aprobada, todas estas plataformas de contenidos para adultos tendrán que solicitar esa verificación de edad a través del sistema de QR”. De este modo, será necesaria una normativa concreta. Entonces, ¿qué ocurre con las redes sociales y los menores de 16 años?

¿Cuándo se prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales?

El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que incluye la elevación de los 14 a los 16 años de la edad para acceder a las redes sociales, recorre su propio camino en el Congreso de los Diputados de forma paralela. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, indican a Infobae que el texto ahora depende del recorrido que tenga en la Cámara baja.

La Cartera Europea de Identidad Digital, explican desde Transformación Digital, podría servir también para verificar la mayoría de edad de 16 años, pero siempre y cuando salga adelante la ley. De este modo, aún queda tiempo para que la prometida prohibición tenga garantías.