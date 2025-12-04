Australia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre

Una joven utiliza un celular sentada en un banco en Sídney, Australia, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft)

A partir del 10 de diciembre, Australia implementará un límite de edad de 16 años para el uso de redes sociales, imponiendo multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos USD 33 millones) a las plataformas que no eliminen cuentas de menores, según informó la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, durante un evento en el Club Nacional de Prensa de Australia. La medida afectará a servicios como Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y, recientemente, Twitch.

El Comisionado Australiano de Seguridad Electrónica (eSafety) enviará el 11 de diciembre notificaciones a las diez plataformas, solicitando información sobre la cantidad de cuentas eliminadas. Estas notificaciones se emitirán mensualmente durante un período de seis meses. De detectar infracciones reiteradas, eSafety podrá solicitar ante un tribunal la sanción máxima a la plataforma responsable.

“El gobierno reconoce que el aseguramiento de la edad puede requerir varios días o semanas para completarse de manera justa y precisa”, afirmó Wells. “Sin embargo, si eSafety detecta infracciones sistemáticas de la ley, las plataformas se enfrentarán a multas”, añadió.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Google anunció que a partir del 10 de diciembre cualquier persona en Australia menor de 16 años quedará desconectada de YouTube, perdiendo el acceso a funciones reservadas para titulares de cuentas, como las listas de reproducción. La empresa detalló que determinará la edad de los usuarios mediante los datos personales asociados a las cuentas de Google y otras señales. Además, Google señaló en un comunicado que “esta legislación apresurada no comprende nuestra plataforma, la forma en que los jóvenes australianos la usan y, lo más importante, no cumple su promesa de hacer que los niños estén más seguros en línea”.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, informó que comenzará a eliminar esta semana las cuentas de menores sospechosos en esas plataformas. Para los titulares de cuentas de 16 años o más que sean eliminados por error, Meta ofrecerá la opción de verificación a través de Yoti Age Verification, permitiendo que los usuarios validen su edad con identificaciones emitidas por el gobierno o mediante una video selfie.

El Digital Freedom Project, un grupo de derechos humanos con sede en Sídney, busca que el Tribunal Superior emita una orden judicial para impedir la entrada en vigor de la ley la próxima semana. Hasta el miércoles no se había fijado fecha para la audiencia. Wells defendió la iniciativa señalando que “en los próximos meses, lucharemos para defender esta ley en el Tribunal Superior porque los padres… en toda Australia pidieron que el gobierno actuara”.

Otros gobiernos también han mostrado interés en establecer límites de edad para el uso de las redes sociales. Malasia, por ejemplo, planea implementar una prohibición similar en 2026. Además, la Comisión Europea, Francia, Dinamarca, Grecia, Rumanía y Nueva Zelanda han expresado su intención de avanzar en regulaciones de este tipo.

(Con información de AP)