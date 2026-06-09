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Marius Borg se pronuncia sobre el estado de salud de su madre en el juicio: “Cada domingo que nos vemos, podría ser el último”

El hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega se enfrenta a 38 cargos por abuso sexual y maltrato

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Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, archivo)
Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, archivo)

La delicada situación médica de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit de Noruega, ha vuelto a situar a su hijo, Marius Borg Høiby, en el centro de la noticia. El joven, de 29 años, compareció este lunes ante el Tribunal de Distrito de Oslo para solicitar su puesta en libertad provisional mientras espera la sentencia del proceso judicial que afronta y cuyo fallo está previsto para los próximos días.

La petición de Høiby se apoya principalmente en el complicado momento que atraviesa su familia tras conocerse el empeoramiento del estado de salud de la esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega. La Casa Real noruega anunció hace unos días que Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón debido al avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde hace años.

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Durante la vista judicial, el hijo de la princesa heredera expresó con visible emoción la angustia que le provoca la enfermedad de su madre: “Saber que mamá está tan enferma es insoportable”. Según el medio noruego Se Og Hor, aseguró que la situación resulta especialmente dolorosa para él y para el resto de la familia: “Quiero salir a estar con mi madre. Cada domingo que nos vemos, podría ser la última vez que nos veamos”.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby durante el segundo día del juicio en su contra, que tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo, en Oslo, Noruega, el 4 de febrero de 2026. (NTB/Ane Hem vía REUTERS).
Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby durante el segundo día del juicio en su contra, que tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo, en Oslo, Noruega, el 4 de febrero de 2026. (NTB/Ane Hem vía REUTERS).

Høiby explicó además que, en caso de obtener la libertad provisional, tiene intención de regresar a la residencia familiar de Skaugum, donde conviviría nuevamente junto a sus hermanos. A lo que su abogado, Petar Sekulic, explicó: “Creemos que la evaluación de proporcionalidad implica que debería ser puesto en libertad, o posiblemente bajo custodia con vigilancia electrónica”.

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En su intervención insistió en que no realizaría ninguna acción que pudiera agravar la complicada situación que vive actualmente la familia real noruega. También sostuvo que lleva tiempo alejado del consumo de drogas, una cuestión que ha estado presente en algunos de los procedimientos judiciales en los que se ha visto implicado: “La familia se encuentra en una situación tal que jamás haría nada que la empeorara. Es completamente impensable para mí. Por cierto, estoy completamente libre de drogas, y llevo así bastante tiempo”.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La postura de la Fiscalía

Sin embargo, la Fiscalía mantiene una posición contraria a la solicitud. Los representantes policiales consideran que continúan existiendo motivos suficientes para mantener la medida de prisión preventiva: “Nuestra opinión es que el estado de salud de la madre no reducirá suficientemente el riesgo de recurrencia”. Y recordaron que hace solo menos de cuatro meses que cometió su último delito contra una mujer. La Fiscalía también rechaza la posibilidad de sustituir la prisión por un sistema de control telemático, al entender que no cumpliría los requisitos exigidos para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.

Antes de la audiencia, Marius Borg Høiby recibió autorización para asistir a una reunión familiar en la que médicos del hospital nacional informaron a sus allegados sobre el estado de salud de Mette-Marit. Ese encuentro fue uno de los argumentos utilizados por la defensa para reforzar la petición de libertad.

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