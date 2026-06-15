Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella, celebra su fichaje por el Real Madrid y confiesa su pasado como madridista: “Exploto de felicidad”

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid no solo ha provocado una enorme expectación entre los aficionados blancos. También ha despertado una emotiva reacción en su entorno más cercano, especialmente en la de su pareja, Claudia Rodríguez, quien ha querido compartir públicamente la felicidad que vive la familia tras conocerse la incorporación del internacional español al conjunto madrileño.

La diseñadora, influencer y bailarina catalana ha recurrido a sus redes sociales pocas horas después de que el club blanco oficializara la llegada del lateral izquierdo. Su mensaje ha combinado nostalgia por la etapa que dejan atrás en Inglaterra con una enorme ilusión por el nuevo desafío profesional que afrontará el futbolista.

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Marc Cucurella, del Chelsea, besa a su esposa Claudia Rodríguez mientras posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. (REUTERS/Lee Smith)

El Real Madrid confirmaba este lunes la contratación de Cucurella, que firma hasta 2032 después de completar varias temporadas destacadas en la Premier League. El defensa abandona así el Chelsea para regresar al fútbol español convertido en uno de los laterales más consolidados del panorama internacional.

Mientras el jugador se encuentra concentrado con la selección española para disputar el Mundial de 2026, Claudia Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas indirectas de la noticia gracias a las publicaciones que ha compartido con sus seguidores. La primera de ellas ha estado dedicada a despedir una etapa muy importante para la familia. La catalana ha recordado los años vividos en Londres y ha agradecido el cariño recibido durante su estancia en el Chelsea.

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Marc Cucurella, Claudia Rodríguez, Enzo Fernández, João Pedro y su pareja, Khadije Skandar, salen de un exclusivo restaurante y pasean por las calles de la capital, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). (Jose Velasco / Europa Press).

“No sé cómo despedirme de mi hogar. Gracias a todos los que han formado parte de esta experiencia; me siento muy afortunada por todo lo que hemos compartido estos últimos años. Llegué con dos bebés y me voy con dos niños pequeños y una niña británica, y no sé cómo voy a explicarles que el Chelsea ya no forma parte de nuestras vidas”, ha comenzado diciendo.

Y se ha sincerado sobre su tiempo en Londres: “Todo lo que hemos vivido estos años ha sido una experiencia de puro aprendizaje; lo hemos pasado todo, pero por encima de todo, hemos disfrutado de este viaje. Gracias a todos los que han formado parte de este capítulo de nuestras vidas, gracias a mis chicas, a quienes voy a extrañar muchísimo, y gracias a cada “Blue” que he conocido. Les deseo todo lo mejor; Londres siempre será Blue“.

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Su foto más madridista

Sin embargo, ha sido una segunda publicación la que más ha llamado la atención de los seguidores. Claudia ha compartido una fotografía de su infancia en la que aparece vistiendo una camiseta del Real Madrid, una imagen que ha sorprendido a muchos y que confirma un detalle que ella misma ya había comentado en alguna ocasión: su simpatía por el club blanco desde pequeña.

Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Junto a la instantánea ha escrito unas palabras cargadas de entusiasmo: “Por otro lado, exploto de felicidad y orgullo. Que empiece la aventura”. La fotografía muestra a una Claudia muy pequeña luciendo los colores madridistas, una imagen que ha adquirido ahora un significado especial tras el fichaje de su marido por el conjunto blanco. La reacción de la influencer refleja el momento que atraviesa la familia, que se prepara para una nueva mudanza y una nueva etapa profesional junto a sus tres hijos: Mateo, Río y Bella.

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