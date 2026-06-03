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La UCO sitúa a Leire Díez y Santos Cerdán como los cabecillas de las cloacas del PSOE y concluye que protegían “los intereses del presidente”

Los investigadores sitúan a Cerdán “en un nivel superior” y a Díez “en un nivel ejecutivo, según los documentos

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5 La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján./ Europa Press)
5 La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján./ Europa Press)

Ya ha salido a la luz el sumario del caso Leire Díez, que persigue una presunta trama criminal dedicada a obstaculizar, torpedear y desacreditar de forma sistemática procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno del Gobierno de España. Según los documentos que el juez Santiago Pedraz ha compartido con las partes, y a los que ha tenido acceso Infobae, la UCO considera que la trama estuvo dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez con el objetivo de “proteger los intereses” que afectaban “a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”, es decir, a Pedro Sánchez.

De acuerdo con ese informe, los investigadores sitúan a Cerdán “en un nivel superior” y a Díez “en un nivel ejecutivo”. Los agentes de la UCO sostienen que “actuaban de manera conjunta” y que “desarrollaron esta actividad de manera coordinada, manteniendo una unidad de acción y dirección”.

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Para la Policía Judicial, esa “unidad de acción y dirección” se encontraba “personificada en la figura de Cerdán”. La UCO afirma que esa preeminencia se evidenció en “la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada”.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)

Según la UCO, Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El informe recoge que el partido “soportó el coste de la actividad investigada”, permitió el uso de “su personal” para tareas administrativas, aportó “sus dependencias” para reuniones y asumió la logística “viajes, alquiler de vehículos...” de algunos miembros.

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Leire Díez dijo que tenía vínculos “con los de arriba del Gobierno”

La exmilitante del PSOE se presentó ante el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, como alguien con vínculos con “los de arriba” o con “los de arriba del Gobierno”. Así quedó reflejado en la declaración que Villalba prestó como testigo ante agentes de la UCO.

Los encuentros tuvieron lugar el 10 y el 26 de marzo de 2025, en dos reuniones separadas. Según el acta de la declaración, Villalba acudió “de forma voluntaria” a dependencias de la Guardia Civil el 28 de mayo, un día después de que la UCO registrara la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación sobre presuntos pagos a Díez por esos servicios. Los agentes lo habían citado por teléfono.

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