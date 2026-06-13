El balcón de los Windsor se mantiene despejado en el Trooping The Colour 2026: las ausencias no impiden la reunión tradicional de la familia real británica

La familia real británica reunida por el Trooping The Colour 2026 en el balcón (Reuters)

La familia real británica ya ha aparecido este sábado 13 de junio en el balcón del Palacio de Buckingham con motivo del Trooping the Colour 2026, el desfile militar con el que el Reino Unido celebra el cumpleaños oficial de Carlos III, que cumple así su cuarto año en el trono. El acto ha sido también una nueva ocasión para ver juntos a los miembros senior de la realeza, apenas una semana después de la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling.

El balcón del Palacio de Buckingham, sin embargo, ha estado más vacío que en ediciones anteriores, en consonancia con la idea de un núcleo monárquico más cerrado, impulsada por Carlos III. El cambio más visible es la reducción de los miembros senior de los Windsor en ese espacio, antes podía haber más de 40 personas y hoy está reservado exclusivamente al rey Carlos y la reina Camilla, la princesa Ana y sir Timothy Laurence, los duques de Edimburgo, los príncipes de Gales, los duques de Gloucester y el duque de Kent.

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No han estado presentes el príncipe Harry ni su esposa Meghan Markle, que llevan sin participar en el Trooping the Colour desde 2020. La asistencia de las princesas Beatriz y Eugenia también estaba en duda después de que se haya prohibido a las hermanas participar en la tradicional procesión de carruajes de Royal Ascot la semana que viene, una decisión provocada por los vínculos con Jeffrey Epstein de sus padres, el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson. Pudieron asistir a la boda de Peter Phillips, pero no a este encuentro.

La familia real británica reunida por el Trooping The Colour 2026 en el balcón (Reuters)

La familia real británica en el balcón

Los Windsor hicieron su esperada aparición en el balcón del Palacio de Buckingham para presenciar el sobrevuelo de los Red Arrows, que puso fin a las celebraciones de la fiesta oficial de cumpleaños del rey Carlos. La celebración nacional es uno de los eventos más destacados del calendario real y contó con la familia real reunida en el balcón para el tradicional sobrevuelo de aviones de la RAF.

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El rey estuvo acompañado por el príncipe y la princesa de Gales y sus hijos, el príncipe Jorge, el príncipe Luis y la princesa Charlotte, así como por el duque y la duquesa de Edimburgo y la princesa Ana con su esposo, el vicealmirante sir Timothy Laurence. Fue un evento familiar para la Corona, ya que el príncipe de Gales cabalgó luciendo la Orden Ceremonial Completa de la Guardia Galesa, acompañado por el duque de Edimburgo y la princesa Ana, quienes le rindieron honores militares camino al Palacio de Buckingham.

La familia real británica reunida por el Trooping The Colour 2026 en el balcón (Reuters)

Los Windsor, a juego

Por su parte, el rey vestía su uniforme militar y la reina Camila lucía un vestido de uniforme de la Guardia de Granaderos de crepé de seda roja, diseñado por Fiona Clare, que mostraron cuando cruzaron por The Mall hacia el Palacio de Buckingham. Kate Middleton lució un atuendo elegantemente clásico con un vestido-abrigo azul claro y blanco de Catherine Walker y un sombrero a juego de Philip Treacy.

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La princesa de Gales llegó acompañada de sus tres hijos en uno de los carruajes reales. Iba sentada junto a su hijo menor, Luis, de 8 años, mientras que Charlotte, de 11, y George, de 12, que lucían un traje y una corbata a juego con el atuendo de su madre, fueron colocados frente a ellos en el carruaje descapotable.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Para resaltar el vínculo entre Kate Middleton y sus hijos, todos llevaban atuendos coordinados: desde las corbatas de George y Luis, del mismo tono que el vestido de Kate, hasta el vestido estampado color crema de Charlotte con toques de azul. Conocido por sus travesuras, Luis mostró su sonrisa desdentada a la multitud que alzaba sus teléfonos para fotografiar a la familia real durante un espectáculo militar. El futuro heredero al trono, George, de 12 años, se mostraba seguro de sí mismo mientras saludaba a quienes le deseaban lo mejor y bromeaba con su hermana menor, Charlotte.

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