Kate Middleton reaparece junto al príncipe Guillermo en el Trooping The Colour 2025: su ‘look’ a juego con la princesa Charlotte

Kate Middleton en el Trooping The Colour 2025. REUTERS/Toby Melville

Londres y la Casa Real británica han celebrado este sábado, 14 de junio, el Trooping the Colour 2025, uno de los eventos más esperados y emblemáticos en el calendario de la monarquía británica. Esta festividad, cargada de historia y tradición, refleja el orgullo patriótico de la nación y rinde homenaje a la figura del soberano. Con más de 250 años de historia, su origen se remonta al siglo XVII, durante el reinado de Carlos II, y ha evolucionado hasta convertirse en un impresionante espectáculo militar. La ceremonia de este año cuenta con la participación de más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos, una muestra de disciplina y grandeza que se ha mantenido a lo largo de los siglos.

Año tras año, este evento tiene como principales protagonistas a los miembros de la familia real, y especialmente en Kate Middleton, quien se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de esta cita. En 2024, y en pleno tratamiento contra el cáncer, la princesa de Gales sorprendió al reaparecer en esta cita tan significativa. Contra las expectativas, asistió luciendo un impecable look blanco firmado por Alexander McQueen, uno de sus diseñadores de cabecera. El diseño fue complementado con un elegante tocado del sombrerero de renombre Philip Treacy, cuyo trabajo es un referente entre las royals.

Este 2025, Kate Middleton ha vuelto a dejar a todos los presentes impresionados al elegir un abrigo vestido de Catherine Walker en un delicado azul celeste, uno de los colores tendencia de la temporada, a juego con su hija Charlotte. Como complemento, ha lucido un elegante tocado de Juliette Botterill que ha realzado aún más su imponente presencia.

Kate Middleton junto a su hija, la princesa Charlotte. REUTERS/Toby Melville

Por su parte, Charlotte, con un delicado vestido que combinaba perfectamente con el estilismo de su madre, también ha captado la admiración de los asistentes, mostrando una vez más cómo los hijos de Guillermo y Kate se han adaptado con soltura a la atención mediática en eventos tan significativos.

Carlos III dice adiós a una larga tradición

Pasadas las 10:30, hora londinense, la familia real ha dado inicio al tradicional desfile que recorre las calles de la ciudad. El rey Carlos III, acompañado por la reina Camilla, ha roto con una de las tradiciones más arraigadas del evento. En medio de su lucha contra el cáncer, ha tomado la decisión de no montar a caballo, algo que siempre ha sido característico de los soberanos en este compromiso. Sin embargo, este detalle no ha restado solemnidad a la ceremonia, que ha contado con la presencia de miles de personas que no quisieron perderse el momento.

La reina Camila y el rey Carlos III en el Trooping the colour 2025 (EFE/EPA/NEIL HALL)

Cuando Kate Middleton ha aparecido en el desfile junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, la atención de todos cambió de inmediato. El príncipe de Gales ha lucido su impecable uniforme militar, mientras que sus hijos varones, George y Louis, han optado por trajes con corbatas en vibrantes tonos de rojo, mostrando una imagen coordinada y sofisticada. No obstante, todos los focos han vuelto a recaer en Kate, quien, sonriente y relajada, se ha convertido en la absoluta protagonista del día.