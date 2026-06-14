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El café no solo hace que duermas menos, también te hace dormir peor: un estudio revela cómo altera la calidad del sueño

La investigación también subraya una gran variabilidad individual en la respuesta a la cafeína por parte de las personas

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Primer plano de una taza blanca de café americano humeante sobre una mesa de madera con granos de café y una cuchara, iluminada por una ventana.
Una taza de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café no solo puede dificultar el sueño, sino también alterar su calidad biológica incluso cuando una persona duerme ocho horas, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Wroclaw Medical University, en Polonia.

El análisis profundiza en lo que ocurre en el cerebro durante el descanso nocturno, y los registros mediante electroencefalograma indican que la cafeína puede reducir el sueño profundo de ondas lentas, la fase vinculada a la recuperación corporal, la restauración de energía y el funcionamiento adecuado del cerebro. Ese efecto puede darse aunque la duración total del descanso parezca normal y la persona crea haber dormido bien.

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La controversia sobre el café nocturno ha girado durante años en torno a una pregunta básica: si impide o no conciliar el sueño. El estudio plantea que esa formulación se queda corta, porque el impacto más relevante puede no estar en el tiempo de sueño, sino en su arquitectura cerebral.

“La evaluación clásica del sueño analiza la duración y las fases del mismo, mientras que el análisis cuantitativo del EEG revela cambios más sutiles, como la reducción de la actividad de ondas lentas, un indicador importante de la profundidad del sueño y su carácter reparador”, explica en el estudio la profesora Donata Kurpas, del Departamento de Enfermería de la Wroclaw Medical University.

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Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Un cerebro más despierto

Las ondas lentas forman parte del sueño profundo, una fase asociada a la regeneración del organismo y a la recuperación cerebral. Por eso, la investigación apunta a que el problema no siempre es dormir menos, sino dormir peor desde el punto de vista neurofisiológico.

“La cafeína puede acortar el sueño o dificultar conciliarlo; sin embargo, incluso cuando la duración del sueño parece normal, puede reducir la actividad de ondas lentas y desplazar el patrón del EEG hacia un cerebro más ‘despierto’”, afirma Kurpas. Esa diferencia entre percepción y medición es una de las claves del trabajo. Una persona puede no recordar despertares y tener la sensación de descanso suficiente, mientras el cerebro muestra menos señales de sueño profundo.

La investigación también subraya una gran variabilidad individual en la respuesta a la cafeína. En esa diferencia influyen la genética, el metabolismo, la edad, el estrés y la fatiga crónica. Para algunas personas, incluso el café consumido por la mañana puede resultar problemático. Kurpas sostiene que no solo importa la taza tomada antes de acostarse, sino la cantidad total de cafeína ingerida a lo largo del día y el tiempo que el organismo necesita para metabolizarla antes de la noche.

Ese patrón resulta especialmente relevante para quienes realizan trabajo intelectual, para los atletas y para las personas que utilizan cafeína con frecuencia para mejorar el rendimiento y la concentración. La sustancia aumenta el estado de alerta y reduce la sensación de fatiga, pero los expertos advierten de que ese efecto puede lograrse a costa de la recuperación nocturna. “Si la cafeína ayuda a una persona a funcionar durante el día, pero al mismo tiempo empeora la calidad de la recuperación nocturna, puede desarrollarse un círculo vicioso: mayor fatiga, mayor necesidad de estimulación y peor sueño”, señala Kurpas.

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