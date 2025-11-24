España

Un experto explica por qué con la edad soportas menos la cafeína: a partir de los 40 puede tener efectos secundarios

Cada español bebe 1,5 tazas de café al día. El pasado año se consumieron 67 millones y 562 por cada habitante

Guardar
Granos de café (Reuters/Mariana Bazo)
Granos de café (Reuters/Mariana Bazo)

El café es un vicio discreto, tan aceptado que forma parte de nuestra rutina mañanera y cultura. Pero más de una taza al día puede que nos deje nerviosos, provocando picos de ansiedad e incluso sentar mal al estómago.

Diferentes tipos de café

No todos los cafés son iguales, el molido suele ser más intenso y potente que el instantáneo. También es importante la preparación de este. El café filtrado estándar contiene entre 80 y 120 miligramos de cafeína mientras que un espresso puede tener hasta 90 miligramos en solo 30 mililitros.

La tolerancia variará según el tipo de café, la marca, la edad, los medicamentos consumidos e incluso las horas de sueño. “El mismo café puede resultar agradable para una persona y demasiado estimulante para otra”, explica Emily English, nutricionista y autora de los superventas So GoodyLive to Eat.

Café en cafetería (Europa Press) (Foto
Café en cafetería (Europa Press) (Foto de ARCHIVO)

La cafeína es absorbida una hora después de su consumo, y alcanza máximos en sangre a los 30 minutos. El efecto puede durar entre 3 y 7 horas en personas sanas. Este tiempo podría verse afectado por la edad o la genética. “Muchas personas se vuelven más sensibles a la cafeína con la edad”, afirma Nichola Ludlam-Raine dietista titulada y portavoz de la Asociación Dietética Británica (BDA).

Según la universidad de Bath, la edad no es el principal factor, pero una mutación en uno de los genes del metabolismo de la cafeína influiría en su permanencia en el organismo. Esta mutación explica porque algunas personas no pueden tomar más de una taza diaria. La cafeína se metaboliza en el hígado y a la vez que envejecemos las enzimas van reduciéndose. Las hepáticas (CYPIAZ), que son las que consumen la cafeína, se vuelven menos activas.

Expertos sí que apuntan que el metabolismo se ralentiza con la edad y que hay una mayor sensibilidad entre los 65 y 70 años. Se tarda un 33% más en metabolizar y se empieza a notar a los 40. Los cambios hormonales con la edad marcan una gran diferencia. El estrógeno también ralentiza la absorción de la cafeína, por lo que en períodos de fluctuaciones hormonales como la perimenopausia o la toma de anticonceptivos puede aumentar la probabilidad de efectos secundarios como ansiedad, palpitaciones o problemas de sueño, explica Ludlam-Raine.

Pareja tomando café (Freepik)
Pareja tomando café (Freepik)

Consecuencias del consumo excesivo

El café en dosis elevadas puede ser muy perjudicial, aumentando los niveles de estrés. Además, puede provocar arritmias cardíacas en algunos casos.

Uno de los efectos más conocidos es el insomnio. Nerviosismo e inquietud son algunos de los síntomas de la cafeína, por tanto es posible que se reduzcan las ganas de dormir o que sea más complicado conciliar el sueño.

El consumo excesivo nos puede generar a una adicción. Cuando se toma de forma regular, las personas nos volvemos tolerantes y necesitamos tomar una dosis mayor. Al dejar de tomar café pueden aparecer dolores de cabeza y gran irritabilidad. Finalmente, y en la mayoría de los casos, el café ocasiona numerosos problemas digestivos como la irritación de colon o diarrea.

El chollo de regentar la cafetería de los jardines del Palacio Real: 432.000 euros de ingresos al año cuando solo se paga un canon de 39.500 euros al Estado.

Por eso, aunque el café no sea un riesgo severo para la salud, hay que vigilar su consumo y mantener unos hábitos y un estilo de vida saludable. Pues el uso repetido de cafeína puede generar una dependencia psicológica, y graves efectos secundarios, que nos imposibiliten el día a día.

Temas Relacionados

CaféCafeínaSistema nerviosoTaza de caféSaludDependenciaEspaña NoticiasEspaña-Salud

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

La leonesa Teresa Fernández de 112 años ya es la persona más longeva de España: “Todos los días se toma una copa de vino”

La centenaria coge el relevo de Angelina Torres y es reconocida como una de las 50 personas más mayores del planeta

La leonesa Teresa Fernández de

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

Entre los investigados se encuentran agresores sexuales, ladrones, narcotraficantes y un asesino

Los 10 fugitivos más buscados

Esta es la utilidad oculta del botón del cinturón de seguridad que debes conocer

Esta herramienta integra sistemas mecánicos y electrónicos junto con simples piezas que cumplen una función clave

Esta es la utilidad oculta

Juan del Val responde a las críticas tras el Premio Planeta y admite un error en su novela

El escritor ha reconocido un fallo en la narración de su novela

Juan del Val responde a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 10 fugitivos más buscados

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”