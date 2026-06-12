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Qué sucederá con tu Tarjeta de Transporte si no estás empadronado en la Comunidad de Madrid: mucho cuidado si la pierdes

A partir del lunes, quienes no cumplan los requisitos de residencia no podrán ni solicitar la tarjeta ni pedir duplicados

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Una persona vinculando su tarjeta de transporte público personal a su móvil. (Europa Press)
Una persona vinculando su tarjeta de transporte público personal a su móvil. (Europa Press)

La Comunidad de Madrid introducirá nuevas condiciones en la Tarjeta de Transporte Público (TTP) a partir del lunes 15 de junio. Con esta nueva normativa, todas las personas que deseen solicitarla o pedir un duplicado deberán estar empadronadas en la región o en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en los convenios vigentes. Pero, ¿qué ocurrirá con quienes no están empadronados y ya tienen la tarjeta?

Actualmente, se estima que unas 200.000 personas, aproximadamente un 3,4% de los usuarios, disponen de la tarjeta personal sin estar empadronadas en la Comunidad de Madrid, según datos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) facilitados a Infobae.

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Esto no significa necesariamente que residan en Madrid, sino que en muchos casos se trata de usuarios que se desplazan de forma puntual a la región y que han optado por la tarjeta personal para cargar sus abonos de transporte. Un ejemplo sería el de una persona que reside en Valencia y viaja a Madrid una vez al mes para visitar a sus familiares.

En cualquier caso, estas personas podrán seguir utilizando su tarjeta con normalidad. Tal y como ha confirmado el Consorcio, la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que quienes ya dispongan de la TTP podrán seguir recargando abonos personales como el abono de 30 días o, en el caso de menores de 26 años, el abono joven.

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Los usuarios del abono de transporte público gratuito deberán renovarlo pronto. (Marta Fernández / Europa Press)
Una persona utilizando su abono de transporte, en una imagen de archivo. (Marta Fernández / Europa Press)

¿Qué sucede si no estás empadronado y pierdes la tarjeta?

A partir de la entrada en vigor de la norma, el 15 de junio, será obligatorio estar empadronado en la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios con convenio de Castilla-La Mancha y Castilla y León para solicitar una nueva tarjeta o pedir un duplicado. Esto plantea una duda clave entre los usuarios: ¿Qué ocurre si ya se dispone de la tarjeta y esta se pierde, se estropea o deja de funcionar?

En estos casos, y según ha explicado el consorcio de transportes madrileño a Infobae, no sería posible obtener un duplicado si no se cumplen los nuevos requisitos de residencia. Esto implicaría, en la práctica, que el usuario dejaría de disponer de la tarjeta personal y, con ello, no podría seguir recargando títulos como el abono de 30 días o el abono joven.

La alternativa para quienes no estén empadronados sería recurrir a la Tarjeta de Transporte Público Multi, es decir, la modalidad no personal. Este soporte permite seguir utilizando el transporte público, aunque únicamente para cargar títulos no nominativos, como billetes sencillos, bonos de 10 viajes de Metro, Metro Ligero o autobuses interurbanos (como el Metrobús o Bonobús), así como el billete turístico.

Varias personas hacen cola para adquirir sus tarjetas de transporte en la estación de Sol, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Varias personas hacen cola para adquirir sus tarjetas de transporte en la estación de Sol, en una imagen de archivo. (Europa Press)

No es una medida nueva, sino la aplicación de una norma ya existente

Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) subrayan que no se trata de una medida nueva, sino de “la aplicación de una modificación normativa” recogida en la ley desde 2011. El objetivo, explican, es que “quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse” de las tarifas subvencionadas.

Su puesta en marcha se ha ido retrasando por distintos factores. En aquel momento todavía se utilizaba la tarjeta de cartón, por lo que “no era viable tecnológicamente”. A ello se suman otros elementos, como la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto o el impacto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, tras más de 15 años, desde el organismo consideran que ahora “se ha dado el momento oportuno para aplicarlo”.

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