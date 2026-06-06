Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

A principios de semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación con Donald Trump para analizar la situación en Oriente Medio y el futuro inmediato de las negociaciones con Irán. Macron expresó su respaldo a los “esfuerzos decididos” de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita estabilizar la región y defendió la importancia de aprovechar una “oportunidad única para establecer un nuevo marco de seguridad regional”.

Si bien Macron, y la mayoría de líderes europeos, han mostrado su rechazo a los ataques comenzados por Estados Unidos en Oriente Medio a finales desde finales de febrero, el acercamiento a Trump es la forma de conseguir una silla en la mesa de negociaciones. Francia reiteró su disposición a ayudar en las conversaciones, lo que, en otras palabras, es un intento de influir en la decisión final. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado una inflación e inestabilidad económica que se extiende por todo el mundo.

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En paralelo, la Unión Europea (UE) mostró su voluntad de jugar un papel activo en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y la seguridad regional. La alta representante para Asuntos Exteriores Kaja Kallas, confirmó que el bloque europeo dispone de expertos para colaborar en las negociaciones técnicas que se abrirán si la paz se materializa y el paso marítimo vuelve a operar con normalidad. No obstante, la alta representante también advirtió que la misión militar que acompañe al proceso de paz es clave y que, en estos momentos, se necesitan “más buques” europeos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

Europa reclama más recursos en Ormuz

Macron subrayó que la misión internacional preparada junto con el Reino Unido y otros socios europeos está lista para desplegarse en el estrecho de Ormuz para proteger el tráfico marítimo cuando se alcance el acuerdo. Sin embargo, los recursos disponibles pueden no ser suficientes. Kaja Kallas solicitó a los Estados miembros que incrementen el número de buques militares destinados a la misión encargada de proteger la navegación.

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“Garantizar la libertad de navegación resulta fundamental para todos los países involucrados”, señaló Kallas tras una reunión con ministros de Exteriores del bloque. En principio, la fórmula para llevar los barcos al estrecho consiste en ampliar las funciones de ‘Aspides’, la operación que comenzó en respuesta a los ataques hutíes. El plan contempla reforzar la operación naval que actualmente cuenta con tres buques desplegados en el mar Rojo y ampliar la presencia europea con buques especializados en limpieza de minas.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado que antes de la suspensión total del Acuerdo de Asociación Israel, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, la Unión Europea "debería" optar por medidas restrictivas que puedan aprobarse solamente con una mayoría cualificada, como las comerciales. (Fuente: Comunidad de Madrid)

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, descartó “completamente” que España envíe cazaminas o buques al estrecho de Ormuz en el actual contexto de crisis. Albares enfatizó que “no existe solución militar” al conflicto en la zona y que España solo participaría en una misión si se produce un alto el fuego firme y bajo mandato de la ONU, rechazando cualquier operación de fuerza o despliegue unilateral en Ormuz. Por tanto, salvo un cambio de postura o del escenario, España no formará parte de este refuerzo de buques a los alrededores de Ormuz.

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“El primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas, como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena”, concluyó Kallas. Sin embargo, las negociaciones siguen sin llegar a buen puerto y la voz europea no cobra el peso que pretenden sus líderes.