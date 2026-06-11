Críticas al examen de matemáticas de la PAU de Castilla-La Mancha por ser demasiado fácil: “Es un insulto a la inteligencia de los chavales”

Críticas al examen de matemáticas de Castilla-La Mancha de la PAU por ser demasiado fácil. (Montaje Infobae)

La dificultad de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) vuelve a estar en el centro del debate una vez finalizada la convocatoria ordinaria en Castilla-La Mancha, celebrada entre los días 8 y 10 de junio. Entre todas las pruebas, una de las que más comentarios ha generado en redes sociales ha sido la de Matemáticas II, después de que el profesor y divulgador educativo Mates con Andrés calificara el examen como “extremadamente fácil” y denunciara las diferencias de nivel existentes entre comunidades autónomas.

Tras la publicación del examen, el docente, que desde hace años analiza pruebas de acceso a la universidad en su canal de YouTube, compartió un vídeo en el que expresó su desacuerdo con el nivel de exigencia de la prueba castellano-manchega. “El examen de Matemáticas II de Castilla-La Mancha ha sido una auténtica vergüenza”, ha afirmado al comienzo de su intervención.

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Según ha explicado, después de ocho años resolviendo exámenes de selectividad de distintas comunidades autónomas, considera que la prueba presentada este año se encontraba muy por debajo del nivel que debería exigirse en una evaluación que sirve para acceder a estudios universitarios. “Es un examen extremadamente fácil. Es un examen que representa un insulto a la inteligencia de los chavales”, sostuvo.

El divulgador fue especialmente contundente al describir su percepción del examen: “Sinceramente, es que no hay otra manera de interpretar lo que ha sido este examen”. “Lo interpreto de la siguiente manera: no sois capaces de resolver algo más difícil y os ponemos un examen que está regalado”, ha añadido durante su intervención, haciendo alusión al nivel que percibe en la prueba.

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Examen Matemáticas II de Castilla-La Mancha de la PAU ordinaria 2025-2026.

Para Andrés, el principal problema de una prueba tan asequible no es únicamente la facilidad de los ejercicios, sino la dificultad para diferenciar entre estudiantes con distintos niveles de preparación. En su opinión, un alumno que ha trabajado durante meses para dominar la asignatura debería poder demostrar ese esfuerzo frente a quienes llegan al examen con conocimientos más limitados.

Una diferencia “abismal”

El profesor también puso el foco en las diferencias que, a su juicio, existen entre las pruebas de acceso que se realizan en las distintas comunidades autónomas. Durante su intervención comparó el examen de Castilla-La Mancha con otros celebrados este mismo año en territorios como La Rioja, Aragón o el País Vasco, asegurando que la diferencia de dificultad era “abismal”.

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A partir de esa comparación, ha defendido que el actual modelo genera situaciones de desigualdad entre estudiantes que posteriormente compiten por las mismas plazas universitarias. Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora deportiva: “Esto es como correr una carrera de cien metros lisos donde todos aspiran a la medalla de oro, pero hay unos corredores que salen quince metros por delante”.

“La gente ha malinterpretado mi mensaje”

Las declaraciones no tardaron en hacerse virales y generaron cientos de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios compartieron su análisis sobre las diferencias entre exámenes, otros interpretaron sus palabras como una crítica directa a los estudiantes de Castilla-La Mancha o como una defensa de pruebas más difíciles. “Creo que la gente ha malinterpretado mi mensaje”, ha afirmado.

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Estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla. (Europa Press)

El divulgador insistió en que sus críticas no estaban dirigidas a los alumnos castellano-manchegos ni cuestionaban su capacidad académica. “No tengo absolutamente nada en contra de los chavales de Castilla-La Mancha”, ha señalado en un vídeo más reciente, recordando además que en años anteriores también había mostrado empatía con estudiantes de otras comunidades cuando los exámenes habían resultado especialmente complejos.

Según ha explicado, su objetivo era abrir un debate sobre las diferencias de exigencia que pueden existir entre territorios y las consecuencias que esto tiene en el acceso a la universidad. “No es un ataque a nadie concreto de ninguna comunidad autónoma. Solamente pongo de manifiesto la diferencia abismal que puede haber de unos exámenes a otros”, ha subrayado.

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La polémica en torno al examen de Matemáticas II de Castilla-La Mancha ha reavivado un debate recurrente cada curso académico: si los estudiantes de toda España compiten realmente en igualdad de condiciones cuando las calificaciones obtenidas en exámenes elaborados por diferentes comunidades autónomas terminan utilizándose para acceder a las mismas universidades y titulaciones.