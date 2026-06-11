Pescaderos gallegos revelan a Cocituber que en Galicia se vende pulpo de Marruecos y que está “buenísimo”: “No hay suficiente para abastecer la demanda”

Imagen de pulpo gallego elaborado con inteligencia audiovisual. (Montaje Infobae)

Cuando uno piensa en Galicia automáticamente le viene a la cabeza el pulpo gallego. Un manjar para los amantes del marisco. Pero lo curioso es que, según pescaderos gallegos, gran parte del género que allí se sirve no proviene de sus costas. En concreto, el influencer gastronómico Cocituber, alias de Alfonso Ortega, habla de que el 90% del que se vende proviene de Marruecos. Él mismo avisa de que no sabe si ese dato es verdad (lo comprobaremos). Esta información surge en una charla con tres pescadores gallegos y los tres compartían la misma idea: “Galicia no tiene pulpo suficiente para abastecer toda la demanda que hay”, narra el creador de contenido.

Con un paquete de pulpo en las manos, Cocituber cuenta a sus seguidores que el origen de ese producto es Marruecos. Cuando se lo contaron, al principio era escéptico. Incluso llegó a pensar, según sus propias palabras, que el pulpo marroquí sería “una mierda”. Pero se llevó la sorpresa cuando uno de los pescaderos le reconoció que estaba “buenísimo”. “Por lo visto, el pulpo gallego que suele llegar a los restaurantes es más pequeño, mientras que el marroquí suele alcanzar tamaños mayores y así abastecen la demanda que las rías gallegas no pueden cubrir”, explica.

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La clave está en la olla de cobre

Y es que, por lo visto, la diferencia muchas veces no está en el origen, sino “en quién lo cuece, en la olla de cobre, en la experiencia del pulpeiro, en el punto exacto de cocción y en la tradición”. El influencer cuenta que uno de los pescaderos le reconoció que tras 20 años comiendo pulpo a feira (a la gallega), si estaba bien cocido no era capaz de diferenciar si su procedencia era Galicia o Marruecos.

Pulpo a la gallega (Adobe Stock)

“Llevamos años discutiendo que si el pulpo gallego es buenísimo y el marroquí malísimo, y a ver si el marroquí no va a ser tan malo, tú. Yo no sé si los pillé entre vinos, pero a mí no me intentaron vender nada, ni el relato del pulpo gallego, ni defender la industria, ni convencerme absolutamente de nada”, afirma Alfonso Ortega.

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Otra de las cuestiones que los pescaderos le explicaron es que el pueblo gallego, como ocurre en cualquier otro lugar, trata de proteger “su seña de identidad”. “Me estaban hablando de un producto que conocen hace 40 años. Algo sabrán. Y entiendo perfectamente que este tema genere discusión. Y me vais a pillar, ¿eh? Porque yo imagino que ahora habrá gente que esté totalmente de acuerdo con esto y gente que se pique un enfado de narices. He buscado por todos los lados y sí, se vende pulpo marroquí, pero ¿un 90%? Y es que después de hablar con estos pescadores tengo más preguntas que respuestas", dice. Trataremos de resolver estas dudas.